U23越南队首战1-1战平U23朝鲜队

越通社河内——3月25日下午，在2026 CFA中国之队·西安国际青年足球锦标赛首轮比赛中，U23越南国家足球队以1-1战平U23朝鲜国家足球队。越南队虽然率先破门，但未能将领先优势保持到终场。



开场后，朝鲜队迅速展开高位逼抢。第6分钟，越南队抓住机会，由明心小角度攻入一球，取得1-0领先。此后朝鲜队持续施压，双方对抗激烈。越南队虽也创造出几次有威胁的进攻，但未能扩大比分，上半场以1-0结束。



易边再战，双方继续展开对攻。越南队多次尝试扩大优势未果，朝鲜队则逐渐加强攻势。第59分钟，越南队进行人员调整，意在增强进攻活力。但随后朝鲜队凭借中路渗透扳平比分，场上比分变为1-1。



比赛末段，朝鲜队利用高空球持续施压，但越南队防线稳固，最终守住平局。双方各取一分。



本场比赛为越南队检验阵容与战术提供了重要参考。3月28日14时，越南队将迎战U23泰国国家足球队。（完）



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