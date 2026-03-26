体育

U23越南队首战1-1战平U23朝鲜队

3月25日下午，在2026 CFA中国之队·西安国际青年足球锦标赛首轮比赛中，U23越南国家足球队以1-1战平U23朝鲜国家足球队。越南队虽然率先破门，但未能将领先优势保持到终场。

U23越南队 图自越南足联
U23越南队 图自越南足联

越通社河内——3月25日下午，在2026 CFA中国之队·西安国际青年足球锦标赛首轮比赛中，U23越南国家足球队以1-1战平U23朝鲜国家足球队。越南队虽然率先破门，但未能将领先优势保持到终场。

开场后，朝鲜队迅速展开高位逼抢。第6分钟，越南队抓住机会，由明心小角度攻入一球，取得1-0领先。此后朝鲜队持续施压，双方对抗激烈。越南队虽也创造出几次有威胁的进攻，但未能扩大比分，上半场以1-0结束。

易边再战，双方继续展开对攻。越南队多次尝试扩大优势未果，朝鲜队则逐渐加强攻势。第59分钟，越南队进行人员调整，意在增强进攻活力。但随后朝鲜队凭借中路渗透扳平比分，场上比分变为1-1。

比赛末段，朝鲜队利用高空球持续施压，但越南队防线稳固，最终守住平局。双方各取一分。

本场比赛为越南队检验阵容与战术提供了重要参考。3月28日14时，越南队将迎战U23泰国国家足球队。（完）

球迷在内排国际机场（河内）热烈欢迎越南U23队凯旋 图自越通社

2026年U23亚洲杯：越南前锋阮廷北荣膺金靴

2026年U23亚洲杯决赛阶段已圆满落幕，越南青年足球队取得历史性突破，不仅在总成绩上获得季军（铜牌），前锋阮廷北更以4粒进球荣膺赛事 “最佳射手”称号，成为首位获此殊荣的越南球员。

越通社
#越南U23，西安国际青年足球赛，越南对朝鲜，U23越南队，青年足球锦标赛，中朝足球比赛，越南足球
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

球迷在内排国际机场（河内）热烈欢迎越南U23队凯旋 图自越通社

2026年U23亚洲杯：越南前锋阮廷北荣膺金靴

2026年U23亚洲杯决赛阶段已圆满落幕，越南青年足球队取得历史性突破，不仅在总成绩上获得季军（铜牌），前锋阮廷北更以4粒进球荣膺赛事 “最佳射手”称号，成为首位获此殊荣的越南球员。

越南足球队夺得U23亚洲杯季军

越南足球队夺得U23亚洲杯季军

2026年U23亚洲杯季军争夺战落下帷幕，越南U23队在点球大战中战胜韩国U23队，夺得季军。双方在90分钟常规时间及两节加时赛中战成2比2平。随后，越南队通过点球大战以7比6获胜。

更多

越南国家队国际足联排名跃升5位 重返世界前100指日可待

越南国家队国际足联排名跃升5位 重返世界前100指日可待

据越南足球联合会消息，根据国际足球联合会最新排名更新，越南国家队排名上升5位，升至世界第103位，继续稳居亚洲第18位。在球队全力备战2026年多项重要国际赛事的背景下，这一成绩被视为“金星战士”实力的有力体现。

越南国足。图自VFF

越南国足正式获得2027年亚洲杯决赛圈参赛资格

3月17日，据越南足球协会消息，亚足联（AFC）已正式对马来西亚足球协会（FAM）因违规使用不符合规定的球员参赛违反《亚足联纪律与道德准则》第56条的行为而颁布处罚决定。这一裁决使2027年亚洲杯预选赛最终阶段F组的局势发生了重大转折。

越南女子五人制足球队庆祝战胜印度尼西亚队。图自泰国足协

越南女子五人制足球队赢得东南亚铜牌

3月2日，在季军争夺战中以4-1的比分击败印度尼西亚女子五人制足球队后，越南女子五人制足球队凭借这枚令人信服的铜牌，结束了2026年东南亚女子五人制足球锦标赛的征程。

两项赛事中最显赫的两件领骑衫。图自人民报

越南女子自行车赛首次有两项赛事升级为UCI2.2

2026年Biwase越南国际女子自行车赛与胡志明市国际女子自行车赛2026年Biwase杯，首次双双获得国际自行车联盟（UCI）认可，正式列入国际职业赛项2.2级系列，为越南女子自行车界开启新篇章。

越南室内五人制足球队游览雅加达。图自越通社

2026年亚洲室内五人制足球锦标赛：越南将在四分之一决赛对阵东道主印度尼西亚

越南室内五人制足球队主教练迭戈·朱斯托齐在接受越通社驻印度尼西亚记者的采访时坦率地承认对手的实力。他说："印度尼西亚目前是亚洲一支强队。他们是上届东南亚运动会以及最近一届东南亚五人制足球锦标赛（AFF）的卫冕冠军。一万五千名主场观众的助威也是他们在这场比赛中不小的优势。"