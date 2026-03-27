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第72-NQ/TW号决议：推动体育运动深度发展的动力

第72-NQ/TW号决议（2025年9月9日）继续彰显越南党和国家对提高全民健康水平给予的特别关注。

过去80年来，越南体育不断发展壮大，不仅涌现出众多杰出运动员，还为塑造越南充满生机与活力的形象做出贡献。图自越通社
过去80年来，越南体育不断发展壮大，不仅涌现出众多杰出运动员，还为塑造越南充满生机与活力的形象做出贡献。图自越通社

越通社河内——第72-NQ/TW号决议（2025年9月9日）继续彰显越南党和国家对提高全民健康水平给予的特别关注。这是整个政治体系、全社会和每个人的责任，同时是越南体育的目标之一，旨在改善全体人民的身体素质和体格。该决议将每年世界卫生日（4月7日）定为“国家健康日”，以鼓励全体人民积极参与体育运动。

第72号决议将人民置于中心地位，确保人民充分和平等享受医疗保健服务。该决议还强调优先照顾儿童、贫困者和弱势群体，并确保性别平等。

与此同时，越南共产党提倡“防病胜于治病”的理念，倡导健康生活方式，在社区建设健康文化。提高全民健康水平的关键解决方案之一是促进体育锻炼运动。

另外，第72号决议提出许多具体任务和解决方案，以进一步发挥体育运动在改善人民健康方面的作用，包括加强宣传工作，提高人民对体育锻炼的自觉意识，培养个人和社区的健康习惯，力求在全社会范围内构建“健康文化”。

越南党和国家将着重规划工作，兴建并提高公共文化体育设施的效能，为各地人民创造便利的运动场所。另外，第72号决议要求有效实施提高越南人民智力、体力、体格和预期寿命的国家计划和战略、国家营养战略和学校健康计划，同时进一步加强学校体育教育。

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越南体育界杰出运动员之一——黄氏美心。图自越通社

越南体育局局长阮名黄越表示，政治社会稳定和国家经济发展为加大对体育的投资力度创造了便利条件。国际一体化进程也助力我们获取现代训练科学、先进体育技术和专业管理模式。大众体育运动日益普及，发展势头强劲，为高水平竞技体育奠定了坚实基础。体育活动在各阶层人民中得到推广。“全民效仿胡志明主席积极参与体育锻炼”运动正在各地纷纷举行，营造了健康训练竞争氛围。许多传统体育项目和民间游戏得到恢复和发展。许多大型群众体育赛事产生了显著影响，如奥林匹克健康跑、马拉松比赛、安全游泳和溺水预防活动、足球锦标赛和排球锦标赛等。

与此同时，越南已正式深度融入国际体育运动。在东南亚运动会、亚洲运动会和奥林匹克运动会上取得的骄人成绩，标志着越南高水平竞技体育取得了显著进步，巩固了其在洲际和全球体育版图上日益稳固的地位。从而，人民日益深刻意识到体育锻炼在改善健康、预防疾病和提高生活质量方面的作用和益处。

第72号决议确定的方向和解决方案将有力推动体育运动进一步发展，满足人民对体育锻炼和健康提升的需求。在各级各部门的协同参与和各阶层人民的积极响应下，越南体育运动必将取得新的进展，为提高越南人民身体素质和体格并建设一个健康繁荣发展的越南作出贡献。（完）

越通社
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