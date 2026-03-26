政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

越通社河内——据越通社特派记者报道，越南政府总理范明政与越南高级代表团于3月26日上午回到河内，圆满结束从3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问。范明政总理一行此次访俄上应俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀请进行的。



范明政总理的日程安排非常密集，共开展了约30项活动，同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈；会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金、俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古等。



范明政总理还走访了俄罗斯领先的经济、科学研究及教育机构，并与相关单位领导会晤；出席了越俄商务论坛，会见了多家俄罗斯领先企业、传统朋友及旅俄越南人社群。通过上述活动，以具体的计划和项目推动了越俄在各领域中的合作关系。



访俄期间，政府总理与俄罗斯领导人讨论并确定了重大方向和具体措施，以重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系；秉持百年战略愿景，满足两国各自的发展目标。



访问期间，双方签署了《在越南建设核电站协议》以及能源油气、交通运输、物流等领域的多项合作协议。两国各部委、行业和地方也同俄方合作伙伴就促进铁路对接、地铁开发、农业合作、科学技术、教育培训、旅游及民间交流等多领域合作进行座谈。



趁此机会，范明政总理会见了旅俄越南人社群，希望俄方关注并为越南人社群创造更加便利的条件，使其更好地融入当地社会，为增进两国友谊做出贡献。



凭借此次访问取得的丰硕成果以及两国各部委、行业、地方和企业的锐意进取与果断落实，越俄全面战略伙伴关系必将蓬勃发展，为新时代各自国家经济社会发展事业做出应有的贡献，同时致力于地区及世界的和平、友谊与合作。（完）

越通社