政府总理范明政圆满结束对俄罗斯联邦的正式访问之行回到河内

越通社河内——据越通社特派记者报道，越南政府总理范明政与越南高级代表团于3月26日上午回到河内，圆满结束从3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问。范明政总理一行此次访俄上应俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀请进行的。
范明政总理的日程安排非常密集，共开展了约30项活动，同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会谈；会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金、俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古等。
范明政总理还走访了俄罗斯领先的经济、科学研究及教育机构，并与相关单位领导会晤；出席了越俄商务论坛，会见了多家俄罗斯领先企业、传统朋友及旅俄越南人社群。通过上述活动，以具体的计划和项目推动了越俄在各领域中的合作关系。
访俄期间，政府总理与俄罗斯领导人讨论并确定了重大方向和具体措施，以重新定位并提升越俄全面战略伙伴关系；秉持百年战略愿景，满足两国各自的发展目标。
访问期间，双方签署了《在越南建设核电站协议》以及能源油气、交通运输、物流等领域的多项合作协议。两国各部委、行业和地方也同俄方合作伙伴就促进铁路对接、地铁开发、农业合作、科学技术、教育培训、旅游及民间交流等多领域合作进行座谈。
趁此机会，范明政总理会见了旅俄越南人社群，希望俄方关注并为越南人社群创造更加便利的条件，使其更好地融入当地社会，为增进两国友谊做出贡献。
凭借此次访问取得的丰硕成果以及两国各部委、行业、地方和企业的锐意进取与果断落实，越俄全面战略伙伴关系必将蓬勃发展，为新时代各自国家经济社会发展事业做出应有的贡献，同时致力于地区及世界的和平、友谊与合作。（完）
越南政府总理范明政会见俄罗斯总统普京
对俄罗斯联邦进行正式访问期间，2026年3月25日，越南政府总理范明政在首都莫斯科克里姆林宫会见了俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）。