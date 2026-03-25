时政

国会及各级人民议会代表选举：国际视角下的信任与发展

越南刚公布的第十六届国会选举结果标志着一项宪法程序的完成，同时开启了一个充满期待的新任期。这些数字不仅反映了代表选举的结果，也彰显了人民对党的领导和国家治理作用的信任与共识。

3月15日上午，越共中央总书记苏林前往河内市巴亭坊第2投票区，参加第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举投票。图自越通社
3月15日上午，越共中央总书记苏林前往河内市巴亭坊第2投票区，参加第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举投票。图自越通社

越通社河内——越南刚公布的第十六届国会选举结果标志着一项宪法程序的完成，同时开启了一个充满期待的新任期。这些数字不仅反映了代表选举的结果，也彰显了人民对党的领导和国家治理作用的信任与共识。在国家步入新发展阶段的背景下，这种信任愈发具有重要意义。它不仅是坚实的政治基础，也是推动各大主张和政策有效落实、切实融入社会生活的动力。

英国学者基里尔·惠特克（Kyril Whittaker）接受越通社记者的采访时表示，在研究越南的过程中，他发现在当前发展阶段，巩固社会信任与国家的重大方向紧密相连，其发展不仅停留在增长层面，更指向治理效能和人民生活质量。基里尔·惠特克认为，强调发展与突破是贯穿越南共产党第十四次全国代表大会的主线。

在医疗领域，基里尔·惠特克引用了政治局于2025年9月9日签发《关于加强人民健康素质的保护、照顾和提升等若干突破性措施》的第72-NQ/TW号决议中一个值得关注的目标，到2030年，人民将按照路线图在基本范围内享受医疗保险权益下的免费医疗服务。他认为，这样的承诺不仅具有福利意义，而是一个得到了明确肯定的基本原则：“人民是中心主体，是制定和执行旨在保护、照顾和提高身心健康、体格、寿命和健康寿命年限政策中的最高优先事项”。

基里尔·惠特克认为，在数字化转型快速推进的背景下，越南的就业政策旨在确保不让任何人掉队，扩大失业保险，稳定收入并保护劳动者的个人数据。更重要的是：这些措施有助于确保‘学习是一个终身过程’，同时有助于限制技术发展对就业的不利影响。

基里尔·惠特克强调，在越南，“发挥人民当家作主权利与国家发展有着直接联系。换言之，发展的尺度就是人，每项政策、每个项目的价值首先取决于其为人民带来实际利益的程度”。从国会选举后的现实来看，这一评价愈发具有重要意义。选票不仅是代表的选择，更是对发展期望的寄托。

基里尔·惠特克同时认为，在党的领导下，凭借国会选举后得到巩固的信任和社会共识，各项主张和政策不仅停留在文本落实，更生动地融入生活，让每一位公民都能感受到变革的温度，切实看到发展成果惠及千家万户。（完）

越通社
#国会及各级人民议会代表选举 #国际视角 #信任 #国会 #人民议会
关注 VietnamPlus

国会选举

相关新闻

第十六届国会500名当选代表的组成结构

第十六届国会500名当选代表的组成结构

2026年3月21日下午，根据国家选举委员会关于第十六届国会选举结果和当选代表名单的新闻发布会的消息，第十六届国会当选代表中有150名女性（占30%）；76名少数民族代表（占15.2%）；18名党外代表（占3.6%，该比例高于上届）；以及33名40岁以下的代表（占6.6%）。就教育资格而言，418 名当选代表拥有研究生学位（硕士、博士），80 名拥有大学学位，2 名拥有大学以下学位。

101岁高龄选民段氏顺在河内市巴亭坊第8投票区投票。图自越通社

📝时评：揭开歪曲越南选举结果的手段

关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。

更多

广乂省明隆乡安青村党支部的一次组织生活。图自越通社

越南巩固少数民族地区政治体系

越共十四大文件继续强调少数民族地区快速、可持续发展，逐步缩小各地区之间发展差距，加强全民族大团结，建设强大的基层政治体系等要求。面对这一要求，巩固少数民族地区的政治体系具有特别重要的意义。

挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯。图自越通社

挪威大使：有效分权离不开透明与公众参与

在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。

范明政总理出席越俄企业论坛

范明政总理出席越俄企业论坛

据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社

俄罗斯官员：范明政总理访俄巩固经济发展自主能力

越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。

范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社

范明政总理访俄期间考察核能与地铁发展

当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。 图自越通社

俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。