国会及各级人民议会代表选举：国际视角下的信任与发展

越通社河内——越南刚公布的第十六届国会选举结果标志着一项宪法程序的完成，同时开启了一个充满期待的新任期。这些数字不仅反映了代表选举的结果，也彰显了人民对党的领导和国家治理作用的信任与共识。在国家步入新发展阶段的背景下，这种信任愈发具有重要意义。它不仅是坚实的政治基础，也是推动各大主张和政策有效落实、切实融入社会生活的动力。



英国学者基里尔·惠特克（Kyril Whittaker）接受越通社记者的采访时表示，在研究越南的过程中，他发现在当前发展阶段，巩固社会信任与国家的重大方向紧密相连，其发展不仅停留在增长层面，更指向治理效能和人民生活质量。基里尔·惠特克认为，强调发展与突破是贯穿越南共产党第十四次全国代表大会的主线。



在医疗领域，基里尔·惠特克引用了政治局于2025年9月9日签发《关于加强人民健康素质的保护、照顾和提升等若干突破性措施》的第72-NQ/TW号决议中一个值得关注的目标，到2030年，人民将按照路线图在基本范围内享受医疗保险权益下的免费医疗服务。他认为，这样的承诺不仅具有福利意义，而是一个得到了明确肯定的基本原则：“人民是中心主体，是制定和执行旨在保护、照顾和提高身心健康、体格、寿命和健康寿命年限政策中的最高优先事项”。



基里尔·惠特克认为，在数字化转型快速推进的背景下，越南的就业政策旨在确保不让任何人掉队，扩大失业保险，稳定收入并保护劳动者的个人数据。更重要的是：这些措施有助于确保‘学习是一个终身过程’，同时有助于限制技术发展对就业的不利影响。



基里尔·惠特克强调，在越南，“发挥人民当家作主权利与国家发展有着直接联系。换言之，发展的尺度就是人，每项政策、每个项目的价值首先取决于其为人民带来实际利益的程度”。从国会选举后的现实来看，这一评价愈发具有重要意义。选票不仅是代表的选择，更是对发展期望的寄托。



基里尔·惠特克同时认为，在党的领导下，凭借国会选举后得到巩固的信任和社会共识，各项主张和政策不仅停留在文本落实，更生动地融入生活，让每一位公民都能感受到变革的温度，切实看到发展成果惠及千家万户。（完）

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