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范明政总理出席越俄企业论坛

据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

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越南政府总理范明政出席越俄企业论坛并发表讲话。图自越通社

越通社莫斯科——据越通社特派记者报道，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政于当地时间3月24日下午在莫斯科出席了越俄企业论坛。

俄罗斯联邦政府副总理德米特里·切尔内申科、越南政府副总理陈红河、越南政府副总理裴青山，以及越俄两国各部委、机关、地方、两国企业领导一同出席论坛。

论坛上，俄罗斯联邦政府副总理德米特里·切尔内申科强调，越南一直是俄罗斯在亚太地区值得信赖的伙伴；俄方高度重视两国全面战略伙伴关系，并始终希望进一步提升各领域双边合作成效。

切尔内申科高度评价越南的经济增长速度和发展战略，并表示俄罗斯在能源、交通、旅游、人力资源培训等领域具有优势，愿与越南开展合作与投资；同时，愿有效开发越南与俄罗斯作为成员国的亚欧经济联盟自由贸易协定。

切尔内申科强调，俄罗斯愿拓展新能源、清洁能源、可再生能源等领域的合作，为绿色转型和可持续发展作出贡献，双方刚刚签署的在越南建设核电站的协定即是生动例证。

切尔内申科认为，两国贸易投资合作潜力巨大，希望在此次论坛上，两国企业继续加强交流、对接机遇、寻求投资，为在世界经济面临诸多困难挑战的背景下巩固和发展两国经济作出贡献。

范明政在论坛上讲话时强调，当前世界形势复杂演变，对全球经济产生影响。因此，两国需要“团结以凝聚力量，合作以分享利益，对话以巩固互信”，并“以真诚倾听，用心分享，用具体成果行动”。

范明政表示，两国合作不存在障碍和限制。其中，两国经贸合作近期持续发展。2025年双边贸易额达47.7亿美元。俄罗斯目前在越南有199个项目，注册资金总额9.9亿美元，在对越投资的147个国家和地区中排名第26位；越南在俄罗斯有16个项目，注册资金总额16亿美元。

范明政表示，越南已出台了发展战略优先领域（即俄罗斯优势领域）的决议，如油气、核电、清洁能源；科技、创新、数字化转型；基础性行业如医疗、教育培训；基础设施包括交通基础设施、电信基础设施、绿色基础设施、应对气候变化、医疗、教育等。他希望两国企业本着“共同倾听、理解；共同做事、共同受益；共同成功、共同发展”的精神，加强交流，寻求投资合作机遇。

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在范明政总理和越俄政府领导人的见证下，两国企业交换了涉及油气、海运、铁路、物流等领域的4项合作协议文本。图自越通社

值此论坛之际，在范明政总理和越俄政府领导人的见证下，两国企业交换了涉及油气、海运、铁路、物流等领域的4项合作协议文本。

此前，3月23日，范明政在莫斯科与TH集团领导就其在俄罗斯联邦的奶牛养殖和乳制品加工综合体项目进行了工作会谈。（完）

越通社
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