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范明政总理访俄期间考察核能与地铁发展

当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社
范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社

越通社河内——当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

在原子能博物馆，范明政参观了“前苏联原子计划”、“先驱时代”及“现代核工业”等专题展区，深入了解核能在能源、医疗、食品工业和农业等领域的应用前景。该博物馆位于莫斯科国民经济成就展览中心，2018年建成、2023年投入运营，是一座集科普、研究与交流于一体的现代化科学空间。

范明政对苏联时期及当代俄罗斯在核能领域取得的成就表示钦佩。他指出，双方已在和平利用核能方面开展多项合作，此次访问期间两国签署了在越南建设核电站的协议，旨在保障国家能源安全。

他表示，越方希望继续深化与俄方在核能领域的合作，不仅发展核电，还拓展核技术在医疗、农业及食品工业等领域的应用。

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越南政府总理范明政与莫斯科地铁系统控制中心领导举行工作会谈。图自越通社

当天，范明政还考察了莫斯科地铁调度控制中心，听取关于系统建设历程及未来发展的介绍。

莫斯科地铁自1935年投入运营，截至2024年12月总长度达466.62公里，设有271个车站，是欧洲最长、全球第八长的地铁系统，日均客流量约750万人次。


莫斯科地铁不仅以高效运行著称，其车站建筑宏伟、装饰精美，被誉为“地下宫殿”，融合艺术与现代科技，是俄罗斯重要的文化象征。

范明政总理考察莫斯科地铁调度控制中心 图自越通社

范明政总理考察莫斯科地铁调度控制中心 图自越通社

范明政表示，越南正推进以基础设施为突破口的发展战略，大力发展城市轨道交通，特别是在河内和胡志明市建设现代、绿色、智能的地铁系统。

莫斯科地铁的发展经验对越南具有重要参考价值，尤其是在线路规划、车站布局、枢纽建设及与城市交通体系衔接等方面。（完）

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。 图自越通社

俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。

越通社
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