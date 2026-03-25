东盟对越南农林水产品的进口需求显著增加

越通社河内——在物流成本上升以及国际运输风险日益难以预测的背景下，东盟等邻近市场正成为越南农产品出口的重要“支点”。除运输成本和时间方面的优势外，该地区对水果蔬菜、橡胶、水产品等多种商品的需求也在不断增长。



越南工贸部进出口局的数据显示，近年来东盟对农林水产品的进口需求呈现稳定增长趋势。在马来西亚，2021—2025年阶段蔬果进口额年均增长6.03%，并在2025年达到29.5亿美元的最高水平。



越南目前是马来西亚第七大果蔬供应来源，占据3.52%的市场份额；其中，火龙果、冷冻榴莲、芒果、龙眼等各种水果品仍具有明显的竞争优势。特别是，马来西亚加大对越南Ri6榴莲的进口力度，用作清真食品加工原料。



除蔬果外，其他多个行业对东盟市场出口也释放积极信号。据越南驻新加坡商务处指出，2025年，越南跃升为新加坡第三大水产品供应国，出口额达1.255亿新加坡元，占10.3%的市场份额。其中，鱼片及冷藏/冷冻鱼肉产品出口额达6300万新加坡元，占29.7%的市场份额，并继续成为主力产品。



榴莲是越南的主力出口农产品之一。图自互联网

在印度尼西亚，2021—2025年阶段，橡胶进口量年均达492521吨，较前一阶段增长21.3%。2025年，越南已跃升为印尼第四大橡胶供应国，出口量达48710吨，同比增长125.1%，市场份额从4.2%提升至10.5%。由于印尼橡胶产量正逐步下降，预计这一增长趋势将继续保持。



此外，东盟地区对胡椒的进口需求也显著增长。具体而言，泰国对胡椒进口量从2020年的5990吨增加到2025年的9652吨。仅2026年1月，进口量就达978吨，同比增长121.2%，其中越南占该国进口总量的99.63%。



对于大米，越南粮食协会（VFA）主席杜河南认为，东盟在未来仍将是越南的重要出口市场。仅在2026年1月，越南大米对菲律宾出口量就达331770吨，价值1.474亿美元，分别占据越南大米对外出口总量和总值的50.93%和47.7%。这是菲律宾首次占越南大米出口总量的50%以上。除菲律宾外，越南还向马来西亚、印度尼西亚、新加坡等市场出口大米。



然而，除了机遇之外，东盟市场的竞争也日益明显，这要求企业必须灵活适应并做出调整，才能保持并扩大市场份额。越南驻菲律宾商务处正加强国内企业与当地进口商、分销商之间的对接，为企业参加如2026年3月举办的菲律宾马尼拉国际综合建筑建材展览会（WORLDBEX）等活动创造便利条件。



越南驻泰国商务处商务参赞黎友福表示，能源供应链中断以及经中东地区航班受限正对泰国消费与旅游产生影响，从而在短期内影响越南对该市场的商品出口。该形势要求越南出口企业密切跟踪市场动态，灵活调整经营计划和产品结构，确保及时适应。（完）

