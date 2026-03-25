越南借鉴欧洲人工智能在核医学中的应用经验

越通社河内——在推动人工智能（AI）应用于核医学领域的趋势下，学习借鉴国际经验，特别是欧洲的经验，对越南而言至关重要。近日，在比利时布鲁塞尔举行的“越南与欧盟科学、技术与贸易合作”研讨会期间，在比利时卢森堡越南知识分子协会（ViLaB）主席冯国智就此内容接受了越通社记者的采访。



冯国智认为，法国、比利时等欧洲国家在能源和核技术领域拥有40至60年的长期发展基础。这是助力该地区有效开展先进应用，其中包括将人工智能与核医学相结合的重要前提。相比之下，越南尚处于起步阶段，因此在技术学习、方案选择和安全保障等方面，借鉴欧洲经验的空间巨大。



谈及核医学时，冯国智指出，这是一个较新但潜力巨大的领域，特别是在癌症诊断与治疗方面。欧洲目前是重要的放射性同位素供应地之一，有效服务于医疗活动。将这些数据源与人工智能相结合，可以提高影像分析的准确性，辅助医生进行诊断并制定治疗方案。



在越南，一些大型医疗机构已逐步开展相关技术，集中于癌症的诊疗。冯国智认为，为了实现该领域的可持续发展，必须特别注重保障放射性同位素的稳定供应，因为这是决定性因素。在欧洲，先进的研究堆和加速器系统能够确保放射性同位素供应的连续性，从而提高治疗效率。



作为沟通的桥梁的ViLab正积极推动越南科学家、医生与欧洲先进研究中心之间的合作。其中一个具体的方向是越南108中央军队医院与比利时合作伙伴在核医学人才培训和技术转移方面的合作项目。



冯国智认为，为了发展这一领域，越南需要制定长期战略，其中人才因素起着关键作用。对专家、技术人员和医生队伍培训的投入必须放在首位，同时还要配套相应的设备投入和财务机制。



冯国智强调了科学论坛的作用，并认为国际研讨会是重要的桥梁，有助于化解所存在的瓶颈，并推动越南与欧洲在科学技术领域的务实合作。



在人工智能正为现代医学带来深远变革的背景下，充分利用欧洲经验并结合自身的发展方向，将为越南逐步掌握技术、提高医疗保健质量并深入融入全球科学生态系统打下重要基础。（完）

越通社