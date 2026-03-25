越南企业在印度科技市场中寻找发展机会

越通社河内——3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。
参加IndiaSoft 2026的越南代表团包括越南电子企业协会（VEIA）、越南软件与信息技术服务协会（VINASA）代表，以及约30家从事软件、信息技术服务、电子和数字化转型领域的企业代表。
开幕式结束后，IndiaSoft Expo组委会与越南企业代表团举行了工作会谈。双方共商电气电子和数字技术领域合作方向，重点聚焦电子供应链发展、软件外包及信息技术服务合作、技术转移与创新、通过年度B2B活动促进两国企业融通对接。越南代表团还参观越南企业展位，展示技术实力并在印度市场寻找合作伙伴。
在此期间，印度新德里电信通信通讯展览会(Convergence India)也在新德里国际会议展览中心举行。这是区域内重要的科技盛会之一，吸引了近5.5万人次参观以及来自26个国家的1000家企业参与。
在第二次参加印度新德里电信通信通讯展览会期间，越南代表企业Stringee介绍了其新一代企业管理平台Cogover。该平台基于零代码(No-Code)架构和（AI-native）技术，能够在统一系统中整合呼叫中心（Call Center）、客户关系管理（CRM）、工作流（Workflow）以及人工智能功能，帮助企业优化运营流程并实现高效自动化。
Stringee认为印度是全球最大的业务流程外包（BPO）市场之一，非常适合客户服务解决方案和外包服务的发展。自2023年以来，该公司已借助商业环境的相似性和数字化转型趋势开拓这一市场。近两年后，Stringee已取得积极成果，拥有近200家客户，每月处理超过1000万通电话，进一步彰显了其在国际市场的发展潜力。
通过这两项为期三天的活动，各协会和企业有更多机会开展交流对接，寻找合适的合作伙伴，促进投资合作与技术转移。同时，这也是各方更新最新趋势、分享经验并拓展在数字化转型、人工智能和创新等领域网络的重要契机。该活动有望进一步加强越南与印度企业界之间的联系，推动双方合作向更务实更可持续方向发展等。（完）
印度——越南企业投资沃土
据越通社驻新德里记者报道，3月19日下午，越南驻印度商务处举行以“2026年印度预算及越南企业的机遇”为主题的线上研讨会，吸引了从事冷库与电子、航空、旅游、农产品、菠萝天然纤维材料以及相关制造和服务业等多个领域的众多越南企业的关注。