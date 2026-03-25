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越南企业在印度科技市场中寻找发展机会

3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。

越南代表团在2026年IndiaSoft Expo博览会开幕式上合影。图自越通社
越南代表团在2026年IndiaSoft Expo博览会开幕式上合影。图自越通社

越通社河内——3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。

参加IndiaSoft 2026的越南代表团包括越南电子企业协会（VEIA）、越南软件与信息技术服务协会（VINASA）代表，以及约30家从事软件、信息技术服务、电子和数字化转型领域的企业代表。

开幕式结束后，IndiaSoft Expo组委会与越南企业代表团举行了工作会谈。双方共商电气电子和数字技术领域合作方向，重点聚焦电子供应链发展、软件外包及信息技术服务合作、技术转移与创新、通过年度B2B活动促进两国企业融通对接。越南代表团还参观越南企业展位，展示技术实力并在印度市场寻找合作伙伴。

在此期间，印度新德里电信通信通讯展览会(Convergence India)也在新德里国际会议展览中心举行。这是区域内重要的科技盛会之一，吸引了近5.5万人次参观以及来自26个国家的1000家企业参与。

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印度代表在开幕式上发言。图自越通社

在第二次参加印度新德里电信通信通讯展览会期间，越南代表企业Stringee介绍了其新一代企业管理平台Cogover。该平台基于零代码(No-Code)架构和（AI-native）技术，能够在统一系统中整合呼叫中心（Call Center）、客户关系管理（CRM）、工作流（Workflow）以及人工智能功能，帮助企业优化运营流程并实现高效自动化。

Stringee认为印度是全球最大的业务流程外包（BPO）市场之一，非常适合客户服务解决方案和外包服务的发展。自2023年以来，该公司已借助商业环境的相似性和数字化转型趋势开拓这一市场。近两年后，Stringee已取得积极成果，拥有近200家客户，每月处理超过1000万通电话，进一步彰显了其在国际市场的发展潜力。

通过这两项为期三天的活动，各协会和企业有更多机会开展交流对接，寻找合适的合作伙伴，促进投资合作与技术转移。同时，这也是各方更新最新趋势、分享经验并拓展在数字化转型、人工智能和创新等领域网络的重要契机。该活动有望进一步加强越南与印度企业界之间的联系，推动双方合作向更务实更可持续方向发展等。（完）

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