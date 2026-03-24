经济

越南国际金融中心成为吸引全球投资者的关键平台

3月24日，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市，设在胡志明市的越南国际金融中心（VIFC）成员代表与维多利亚州政府代表以及澳大利亚领先的投资基金、养老基金、金融机构等举行了经营—投资合作交流会。

经营—投资合作交流会现场。图自越通社
经营—投资合作交流会现场。图自越通社

越通社墨尔本——3月24日，在澳大利亚维多利亚州墨尔本市，设在胡志明市的越南国际金融中心（VIFC）成员代表与维多利亚州政府代表以及澳大利亚领先的投资基金、养老基金、金融机构等举行了经营—投资合作交流会。此次活动被视为加强VIFC与澳大利亚合作伙伴对接的重要举措，从而为推动越澳经济–金融关系日益走向纵深作出贡献。

会上，多家澳大利亚投资基金和金融机构对越南的发展潜力表示深切关注，并认为，由于经济稳定增长、人口年轻化以及对现代金融服务需求巨大，越南成为亚洲最具吸引力的市场之一。VIFC的成立将为国际投资者开辟诸多机遇。

据新加坡 - 澳大利亚资产管理公司 Vantage Point Asset Management（VPAM）首席执行官穆林斯（Colin Mullins）介绍，越南的故事不仅涉及增长问题，还关乎改革，其中政府积极推动市场基础设施现代化、外资准入能力以及必要的法律框架。全球资本正在寻找受益于供应链重组、出口增长和产业升级的市场。这使得越南对物流、基础设施、能源和金融服务等领域变得至关重要。

许多意见认为，越南凭借改革、劳动力竞争力以及由银行引领的金融能力而快速增长，同时其对投资者日益具有吸引力，成为一个潜力巨大且能满足全球养老基金、保险基金和投资基金大量资本需求的市场。

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双方企业交流。图自越通社

澳大利亚维多利亚州创意产业部长布鲁克斯（Colin Brooks）接受越通社记者采访时强调，维多利亚州非常重视与越南的关系，因为越南是澳大利亚十大贸易伙伴之一。他希望，进一步推动维多利亚州与越南各地方之间的关系，同时高度评价VIFC的成立，并将其视为越南各地方与维多利亚州可以推动投资的渠道和机遇之一。

布鲁克斯承诺，维多利亚州政府将继续派遣高级代表到越南，以加强合作并支持越南各地方通过投资进行扩展和发展。

VPAM首席执行官穆林斯则认为，VIFC证明了越南非常认真并随时向国际投资敞开大门。在越南发展资本市场正是巩固增长势头的下一个阶段，同时有助于实现从依赖出口的经济体向更强大的国内经济转型，并为这一进程吸引更多国际投资。

VIFC首席执行官里奇·麦克莱伦（Rich McClellan）强调，该金融中心是为越南疏通全球资本流的“钥匙”，并强调，越南正处于加速发展阶段，为了维持过去三十年令人印象的增长速度，越南需要在建设基础设施系统和必要的支持机制方面采取果断行动。

Shinec股份公司董事长兼总经理范鸿蝶评估，VIFC是调动替代传统方法的新资本，助力越南“吸收”资源以实现突破性发展目标的重要动力。（完）

越通社
#越南国际金融中心 #澳大利亚维多利亚州 #经营—投资合作交流会 #越澳关系 #投资者 澳大利亚
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