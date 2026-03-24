越南发布竞赛计划 力促民营企业做大做强 提升国企运营效能

越通社河内——越南政府副总理范氏青茶近日签署第463/QĐ-TTg号决定，颁布《关于开展“促进民营企业发展壮大、提升国有企业效能”竞赛运动的实施计划》，目标是在2026-2030年期间实现国内生产总值年均增长10%以上。



该计划旨在动员整个政治体系，激发爱国热情，汇聚发展新动能，推动国家在新时期实现跨越式发展。计划强调将党和国家关于发展国有经济和民营经济的方针政策落到实处，为实现2030年（越南共产党成立100周年）和2045年（越南建国100周年）发展目标作出重要贡献。



根据计划，越南将创新思维，整合资源，凝聚力量，将发展愿景转化为实际行动，营造广泛深入的竞赛氛围，推动企业特别是民营企业快速、可持续、高效发展。国有企业将发挥引领作用，成为推动经济结构调整、促进增长、提升国家竞争力的重要力量。



通过竞赛运动，激发企业创新活力，增强自主能力，推动创新创业、数字化转型、绿色转型和科技应用，提高劳动生产率和资源利用效率，为创造就业、增加财政收入、保障社会民生和实现可持续发展作出贡献。



计划明确提出了2026-2030年一系列发展目标，包括：国内生产总值年均增长10%以上；社会劳动生产率年均增长约8.5%；数字经济占GDP比重约30%

；全国企业总数力争接近200万家，每千人拥有约20家企业，其中至少20家企业参与全球价值链； 民营经济年均增长约10%-12%，对GDP贡献约55%-58%，对财政收入贡献约35%-40%，为约84%-85%的劳动者提供就业岗位；国有企业力争有50家跻身东南亚500强，1至3家进入全球500强，至少3家国有商业银行进入亚洲资产规模前100名；科技水平、创新能力和数字化转型水平力争跻身东盟前三、亚洲前五。



此外，越南将实施“1000家示范企业发展计划”，重点培育在创新、数字化转型、绿色转型、循环经济以及高新技术和新兴产业领域具有引领作用的企业。



为实现上述目标，各部委、行业、地方、组织、企业及企业家将围绕适当主题和内容开展竞赛运动，力争完成、超额完成并提前实现越南共产党第十四次全国代表大会决议以及第68号、第79号决议提出的基本目标。



为实现上述目标，各部委和地方将重点推进制度创新，完善透明统一的法律体系，解决体制机制瓶颈，优化营商环境，推动治理模式从行政管理向发展型治理转变，强化对企业的支持与服务。同时，加大对企业获取土地、资金、人力资源等要素的支持力度，推动知识产权发展和高标准质量体系建设，促进公私合作伙伴关系模式和本地化价值链建设，加强国内企业之间以及与外资企业的联通合作。





企业层面将重点提升生产经营效率，加快数字化、绿色化和循环经济转型，推动人工智能、自动化及新兴技术应用，降低运营成本，提升核心竞争力，并加强现代企业治理，履行社会责任。



该竞赛运动分两个阶段实施：第一阶段为2026年至2028年6月，各级部门制定实施方案并开展阶段性总结；第二阶段为2028年7月至2030年，在总结经验基础上持续推进，并于2030年进行全面总结。（完）