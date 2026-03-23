2026年大米出口促进会议即将召开

越通社河内——为落实政府总理2026年3月11日签发关于新形势下大米生产与销售调控的第 21/CĐ-TTg 号通知和工贸部2026年3月19日签发关于落实促进大米生产与出口任务措施的第 08/CT-BCT 号指示，工贸部将同芹苴市人民委员会于 3 月 24 日在芹苴市联合举行“2026 年大米出口促进会议”。



工贸部副部长与芹苴市人委会副主席将共同主持会议。来自中央各部委、越南驻外商务处、越南粮食协会、大米协会、全国各大米出口企业和地方等代表将出席会议。



据工贸部的消息，此次会议在全球及地区形势复杂多变和难以预料、地缘政治冲突频发、能源价格波动、物流和海运成本上升、部分国家调整贸易政策和粮食储备对全球大米供需和大米价格产生了影响以及九龙江三角洲各省份正进入冬春季水稻收割旺季的背景下召开。



此次会议是各管理机构、协会、越南驻外商务处和企业界交换信息、分享经验、就实践问题进行讨论并提出有效解决方案的重要平台，同时是促进企业与管理机构之间的协调与配合，推动形成可持续供应链，提升越南大米在国际市场上的竞争力的良好机遇。（完）

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