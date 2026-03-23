经济

2026年大米出口促进会议即将召开

2026年大米出口促进会议是各管理机构、协会、越南驻外商务处和企业界交换信息、分享经验、就实践问题进行讨论并提出有效解决方案的重要平台，同时是促进企业与管理机构之间的协调与配合，推动形成可持续供应链，提升越南大米在国际市场上的竞争力的良好机遇。

前江省大米出口企业的稻米储备充足。图自越通社
前江省大米出口企业的稻米储备充足。图自越通社

越通社河内——为落实政府总理2026年3月11日签发关于新形势下大米生产与销售调控的第 21/CĐ-TTg 号通知和工贸部2026年3月19日签发关于落实促进大米生产与出口任务措施的第 08/CT-BCT 号指示，工贸部将同芹苴市人民委员会于 3 月 24 日在芹苴市联合举行“2026 年大米出口促进会议”。

工贸部副部长与芹苴市人委会副主席将共同主持会议。来自中央各部委、越南驻外商务处、越南粮食协会、大米协会、全国各大米出口企业和地方等代表将出席会议。

据工贸部的消息，此次会议在全球及地区形势复杂多变和难以预料、地缘政治冲突频发、能源价格波动、物流和海运成本上升、部分国家调整贸易政策和粮食储备对全球大米供需和大米价格产生了影响以及九龙江三角洲各省份正进入冬春季水稻收割旺季的背景下召开。

此次会议是各管理机构、协会、越南驻外商务处和企业界交换信息、分享经验、就实践问题进行讨论并提出有效解决方案的重要平台，同时是促进企业与管理机构之间的协调与配合，推动形成可持续供应链，提升越南大米在国际市场上的竞争力的良好机遇。（完）

进入2026年，越南计划将大米出口量控制在约700万吨。图片来源：越通社

越南大米迈向高端市场

2025年，越南大米出口量超过800万吨，出口额约41亿美元。进入2026年，越南计划将大米出口量控制在约700万吨。

越通社
#大米出口促进会议 #越南 #大米 #出口 #九龙江三角洲
关注 VietnamPlus

相关新闻

2025年越南出口大米790万吨，出口额40.2亿美元。图自越通社

疏通资金、扩大市场以保持大米出口势头

随着冬春季的临近，2026年初，越南出口将面临市场、采购和仓储能力方面的双重挑战。从稻米生产到贸易实现结构调整是不可避免的趋势，但仅靠企业参与是不够的，还需要政府的协调和信贷机构的支持。

更多

富寿省某个工业园区。图自越通社

2026年第一季度富寿省吸引外资增长6倍

据富寿省人民委员会的消息，该省的投资促进活动在规模和质效方面持续发生了显著转变。2026年第一季度，投资促进活动保持令人印象深刻的增长态势。

越南政府总理范明政访问诺瓦泰克公司。图自越通社

越南与俄罗斯促进液化天然气合作项目

范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。

越南国家银行总部 图自越通社

在支持复苏与促进增长中实现财政收支平衡

经济专家认为，当前形势下实施减税降费政策以支持企业复苏、促进经济增长是必要之举。但这也意味着国家在短期内正面临更大的财政收支平衡压力——既要为刺激经济预留财政空间，又要确保国家金融安全，并满足发展投资和社会保障支出需求。

胡志明市注重打击IUU捕捞。图自越通社

推进渔业“数字化”助力渔民远航守海

在越南渔业正努力解除非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告的背景下，数字数据系统的应用不仅是管理机构的要求，更是助力渔民提高海洋经济效益的关键。

胡志明市各大超市在市场价格波动的背景下，积极加大促销力度，充分发挥平抑物价项目的效用。图自越通社

越南加紧部署市场平抑措施

投入成本压力正蔓延至整个供应链，使零售市场陷入前所未有的“紧绷”状态。越南众多供应商同时提出涨价要求，各大超市系统则“苦苦支撑”以维持价格稳定。管理部门已加紧部署各项市场平抑措施。

各位专家进行交换意见。图自越通社

促进农业企业的绿色投资与信贷

在“促进农业企业的绿色投资与信贷以实现可持续发展”项目（AGREEN项目）框架下，近日，越南科学技术协会联合会下属可持续发展管理研究院与乐施会(Oxfam)驻越南办事处在河内联合发布了《迈向可持续农业：价值链中中小主体的环境、社会和治理（ESG）框架实践及可持续融资渠道》报告及政策建议。

附图 图自越通社

主动施策力保两位数增长目标

在世界经济不确定性上升、地缘政治冲突加剧、能源价格波动频繁以及主要经济体货币政策尚未稳定的背景下，如何确保胡志明市实现两位数增长目标，成为摆在面前的一道现实考题。这要求胡志明市必须未雨绸缪，系统谋划、主动作为，以更有力举措巩固增长动能。

附图 图自越通社

越俄经贸合作：拓展空间 提升水平

基于自1950年建立的友好传统，越南与俄罗斯关系持续巩固并在多个领域全面发展。2012年两国建立全面战略伙伴关系，加之越南与欧亚经济联盟自由贸易协定的实施，为双边经贸与投资合作注入了强劲动力。在此背景下，越南政府总理范明政即将对俄罗斯联邦进行的正式访问，有望为提升两国经贸合作水平创造新的契机。

养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。图自越通社

推动养老院模式：为“银发经济”注入新动能

随着全球人口老龄化趋势的加剧，与老年人需求和服务挂钩的“银发经济”正成为一个极具潜力的领域。其中，养老院被视为一种重要模式，在满足全面护理需求的同时，也为社会经济发展开辟了新路径。越南正处于人口老龄化快速发展的阶段。

越南政府副总理阮志勇向意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索赠送纪念品。图自越通社

越意推进经济外交 深化经贸投资合作

越通社驻罗马记者报道，在对意大利进行工作访问期间，越南政府副总理阮志勇于当地时间3月19日下午会见了意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索（Adolfo Urso），共商推进越意经济外交和加强贸易与投资合作。

劳动者在由胡志明市青年就业服务中心（YES Center）举办的“2025年劳动者接力”活动中求职。图自越通社

胡志明市劳动力市场呈现积极发展态势

尽管世界局势给世界形势给从事对外贸易的越南企业带来诸多压力，但2026年第一季度，胡志明市及周边地区的劳动力市场仍呈现积极态势。用工需求持续增加，但劳动力供给仍难以满足数以万计的用工缺口。