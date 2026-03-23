2026年第一季度富寿省吸引外资增长6倍

越通社富寿省——据富寿省人民委员会的消息，该省的投资促进活动在规模和质效方面持续发生了显著转变。2026年第一季度，投资促进活动保持令人印象深刻的增长态势。该省吸引外资约7.04亿美元，比去年同期增长超6倍，国内直接投资（DDI）资金超过9.6万亿越盾，相当于去年同期的139.7%。这是一个积极的信号，肯定了各项投资促进政策和措施的有效性。

与此同时，企业发展势头强劲。2026年第一季度，全省新成立企业约1400家，同比增长47.5%，注册资本总额约12万亿越盾。恢复运营企业450家，同比增长7%。累计至今，全省注册企业数量超过40300家，其中，正在运营企业约27000家。集体经济也出现积极转变，2026年第一季度新成立合作社10家，为实现经济形式多样化、提高生产经营效益做出贡献。

富寿省之所以取得上述成果，是因为该省朝着主动、灵活、有重心、有重点的方向，不断革新投资促进内容和方式。投资促进活动在国内外同步展开，逐步扩大市场，实现合作伙伴多样化。同时，注重就地投资促进，关注支持投资者开展项目研究、准备和实施工作，确保项目尽早高效投入运营。企业帮扶工作常态化开展，及时掌握并化解生产经营中产生的困难和障碍。



富寿省人民委员会主席陈维东表示，为了保持增长势头，该省正在紧急部署两个方案。一是吸引战略投资者和经济集团到该省投资，二是吸引新一代外国直接投资资金流入。



同时，富寿省加强省与FDI企业之间的“投资对话”，集中吸引高质量项目，特别是电子、半导体、清洁能源和辅助工业领域的项目。



该省定期与企业代表对话，以化解生产经营中的困难和障碍，促进增长和改善省财政收入。同时，有效实施投资促进计划，与战略投资者对接洽谈，以吸引大型项目、高科技项目、具有优势的工业产业的项目。



富寿省继续加大行政体制改革力度，简化行政审批流程，重点是核查、缩短手续办理时间，加强分级分权，并将其与电子政务建设相结合。



纾解补偿、拆迁补偿工作中的“瓶颈”，打造“净地”以服务招商引资是富寿省的重点任务之一。



该省还注重支持企业，特别是中小企业、创新创业企业，与企业保持定期对话，以及时化解困难，为生产经营活动创造便利条件。



凭借大力改善投资环境、与企业并肩同行、有效畅通社会资源的决心，富寿省正在为今后快速、可持续增长奠定坚实基础。（完）