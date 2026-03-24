越南宠物市场吸引韩国企业目光

越通社河内——越南正掀起为韩国宠物食品及用品出口商的战略目的地。目前，韩国制造的宠物食品在部分细分市场中占据了约30%至40%的采购份额，展现出强劲的品牌辨识度和越南消费者的信任。



据市场研究公司欧睿国际（Euromonitor International）的数据显示，韩国对越南的饲料出口额已达2720万美元。这表明，对于正身处饱和的国内工业环境、积极寻求海外新收入来源的韩国企业而言，越南市场的重要性正日益提升。



韩国企业是在越南“宠物经济”正处于快速扩张阶段的背景下加大对越南出口力度。



据统计数据显示，2026年越南宠物数量预计将超过3300万只。宠物市场规模有望从2023年的约5亿美元增长至2027年的7亿美元以上，年增长率约为11%。



韩国各大食品巨头正将扩大宠物食品产品线作为其海外市场扩张战略的重要组成部分。圃美多（Pulmuone）宠物食品销售额同比增长35%，部分产品实现了跨越式增长。与此同时，鲜奶品牌HY报告增长率为34.6%，而东远（Dongwon F&B）则实现两位数增长，并将出口业务拓展至包括越南在内的10多个国家。



由于市场前景广阔，韩国宠物食品公司正日益将越南视为核心增长市场，旨在充分利用这一东南亚国家快速发展的“宠物经济”以及对高端宠物护理产品不断增长的需求。（完）

越通社