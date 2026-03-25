经济

越南广宁省与中国广西壮族自治区促进全面合作

3月25日，越南广宁省人民委员会主席裴文康与由广西壮族自治区人民政府副主席、自治区政协副主席许显辉率领的广西代表团在广宁省举行工作会谈，就促进两地合作的内容交换意见。

会谈场景。图自《广宁报》
会谈场景。图自《广宁报》

越通社广宁省—— 3月25日，越南广宁省人民委员会主席裴文康与由广西壮族自治区人民政府副主席、自治区政协副主席许显辉率领的广西代表团在广宁省举行工作会谈，就促进两地合作的内容交换意见。

会上，裴文康强调，广宁省一向重视并希望加强与广西的全面、务实和高效合作。本着这一精神，广宁省领导建议广西指导相关机构和企业重点开展各核心领域的合作。具体是，广宁省鼓励广西企业对高科技深海养殖进行投资，扩大越南水产品在中国的销售市场。同时，按照国际标准发展畜牧业，兴建农产品深加工工厂，在口岸开发可追溯系统。

在贸易与基础设施方面，双方继续提升进出口总额，维持年度贸易博览会，并研究在边境设立产品展示中心。双方需配合实施重点项目，发展“智慧口岸”模式，尽早达成芒街—东兴跨境经济合作区框架协议。

两地将加强旅游线路连接，简化出入境手续，发展多样化的客运方式，注重人工智能培训及人力资源开发的合作。

另外，双方继续加强打击走私与犯罪的协作；建立搜寻救难及灾害预警机制，确保边境地区的稳定。

许显辉强调，广西始终重视与广宁省的友好关系，愿促进双方在高科技农业、贸易、旅游及交通基础设施互联互通等领域的合作。

广西承诺将加强信息交换，在边境管理中密切配合，促进民间交流，推动两地合作关系走深走实并可持续发展。

从今年初至今，经芒街口岸的进出口总额已超过33亿美元；其中出口近13亿美元，进口超过20亿美元。自3月7日起，芒街国际口岸海关在北仑二桥区域试点开展周六、周日货物通关机制，确保各项通关活动运行顺畅，周末日均处理车辆超过100辆，货运量超过1500吨。（完）

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