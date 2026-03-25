经济

将越南国际金融中心进入全球资本“视野”

在发展战略方面，越南国际金融中心并不寻求与区域内成熟金融中心进行直接竞争，而是采取差异化路径，专注于具备竞争优势的细分领域，从而利用“后发优势”，直接布局现代金融模式。

3月23日，在纽约举行的越美商业论坛上，胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋分享了他对越南国际金融中心-胡志明市投资机遇的见解。图自越通社
3月23日，在纽约举行的越美商业论坛上，胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋分享了他对越南国际金融中心-胡志明市投资机遇的见解。图自越通社

越通社河内 ——3月21日至30日，越南政府常务副总理、越南国际金融中心（VIFC）理事会主席阮和平对美国进行工作访问。此访被视为推动越南国际金融中心直接对接全球资本的重要举措。值此机会，陪同阮和平出访的胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋向越通社记者分享了该中心吸引资金流的机遇、定位战略以及未来的发展前景。

对于阮和平此次出访的意义，阮友勋认为，此访不仅具有外交意义，更是一项大规模金融投资促进活动，有助于提升越南国际金融中心，特别是胡志明市在国际金融版图中的知名度和定位。

此访的一大亮点是为越南国际金融中心提供了直接接触全球主要资本来源和顶级金融机构的机会。在中心尚处于建设初期阶段之际，这对于构建投资者基础、合作伙伴网络以及金融生态体系具有重要意义。

与此同时，与国际合作伙伴的交流也有助于将越南国际金融中心定位为区域内新一代金融中心，重点发展数字金融、绿色金融以及包括金融科技（fintech）、资产代币化（tokenization）等在内的现代金融模式，同时拓展航空金融和海事金融等专业领域。

实践表明，高层次投资促进活动通常带来三方面成果：吸引战略投资者参与中心建设；推动国际交易平台、金融数据中心及投资基金等具体项目落地；以及增强市场信心——这是国际资本选择新兴金融中心的关键因素。

在发展战略方面，越南国际金融中心并不寻求与区域内成熟金融中心进行直接竞争，而是采取差异化路径，专注于具备竞争优势的细分领域，从而利用“后发优势”，直接布局现代金融模式。

其中，航空金融和海事金融被确定为重要支柱领域，这与越南航空市场的快速增长以及其在全球物流链中的区位优势密切相关。同时，该中心还致力于吸引国际金融科技企业设立总部或创新中心。

胡志明市在运营成本方面具备明显优势。根据初步比较，此处的运营成本可能仅为新加坡或迪拜的五分之一左右，同时仍能满足国际化商业环境和现代金融基础设施的要求。此外，年轻且富有活力、对新技术适应能力强的人才队伍，也被视为提升市场吸引力的重要因素。

在全球经济不确定性加剧的背景下，国际资本正呈现出分散风险、优化布局的趋势。越来越多投资者倾向于在不同区域配置资产，以增强对地缘政治风险的抵御能力。

这一趋势为包括越南国际金融中心在内的新兴金融中心带来了机遇。它们并非取代现有中心，而是作为补充，成为全球金融机构多中心布局中的一部分，尤其是在亚洲区域提供新的资本配置选择。

越南国际金融中心具备与实际需求紧密结合的条件，如海事金融、航空金融以及数字金融和数字银行等新兴模式，这些都有望形成差异化的竞争优势。

阮友勋认为，制度环境被视获取国际投资者信心的关键。越南国会通过的第222/2025/QH15号决议为越南国际金融中心的发展提供了重要法律基础。

与此同时，国际仲裁机制、专业化司法体系以及具有竞争力的优惠政策等配套制度不断完善，有助于构建透明、符合国际惯例的投资环境。

具体而言，参与胡志明市国际金融中心的投资者可享受前4年（直至2030年）免征企业所得税和个人所得税的优惠。此后，企业所得税税率约为10%，显著低于国内整体水平及区域内多个金融中心。在运营方面，行政审批流程得到显著简化，审批时间大幅缩短，有助于提升投资者的灵活性。

值得注意的是，越南国际金融中心在运营初期已吸引大量注资承诺，显示出市场的积极反应和发展潜力。

尽管建设一个成熟的国际金融中心仍需时间和长期努力，但凭借清晰的发展战略、区位优势、优质人力资源及良好的投资环境，越南国际金融中心正逐步成为国际资本的新兴目的地，为越南经济发展和金融一体化进程作出积极贡献。（完）

越通社
#国际金融中心 #VIFC #阮和平 #阮友勋
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