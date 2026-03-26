“连接中部遗产之旅”列车充分挖掘遗产价值

越通社顺化——3月26日，顺化市人民委员会与越南铁路总公司联合举行了“连接中部遗产之旅”列车新形象亮相仪式，并公布了将顺化火车站认定为旅游景点的决定。



“连接中部遗产之旅”列车曾入选“2024年顺化印象深刻的九大旅游产品”。本着“每节车厢都是一件艺术品”的理念，有关单位将顺化故都与会安古城的价值融入每一个设计细节。将顺化火车站认定为旅游景点的决定公布后，将使顺化火车站不仅是一个中转站，更成为一个承载着历史与建筑价值的体验目的地。

顺化市领导与登上“连接中部遗产之旅”列车的外国游客交流。图自越通社

该列车涂有顺化特色的紫色。列车共有12节车厢，56个软座，原有的座椅已全部更换为可180度旋转的座椅。特别亮点是VIP车厢（32座），其设计以顺化宫廷内饰为灵感，营造怀旧、奢华的空间。社区车厢也焕然一新，提供了多样化的体验活动空间，并展示了当地特色品牌和产品。



顺化故都与会安古城这两项典型遗产是贯穿始终的设计主理念。所有车厢均安装了LED照明系统、高品质音响和液晶显示屏。乘客可以在列车上品尝美食、探索文化、参与独特的体验活动。



运营两年来，该列车已服务超过44万名乘客，运行超过2800趟次，绝对安全。该产品不仅吸引国内游客，也吸引了大量国际游客。



随着列车的全面升级，“连接中部遗产之旅”有望在2026年成为不可错过的旅游产品。（完）

