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2026年国家旅游年：嘉莱省旅游的潜力和前景

3月27日下午，越南文化体育与旅游部同嘉莱省人民委员会举行了题为“嘉莱省旅游的潜力和前景”的论坛，吸引从事旅游领域的200多名管理人员、专家、投资者及企业代表参加。

2026年3月27日，嘉莱省文化体育旅游厅为靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号邮轮国际游客团举行欢迎仪式。图自越通社
2026年3月27日，嘉莱省文化体育旅游厅为靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号邮轮国际游客团举行欢迎仪式。图自越通社

越通社嘉莱省——3月27日下午，越南文化体育与旅游部同嘉莱省人民委员会举行了题为“嘉莱省旅游的潜力和前景”的论坛，吸引从事旅游领域的200多名管理人员、专家、投资者及企业代表参加。

嘉莱省委副书记朱玉俊在致开幕辞时强调，该省将旅游业定位为五大经济发展支柱之一，并提出到2030年实现旅游业可持续、专业且富有特色的发展目标。发展基础是文化、自然与人；动力来自数字化转型与区域协同联动；目标是确保旅游经济发展与环境保护、文化特色保留及人民生活水平提升之间的和谐统一。

本次论坛为管理机构、专家、企业及投资者搭建了交流与研讨的平台，有助于全面发掘嘉莱省旅游的潜力、优势与差异化价值，客观评估发展现状，并精准识别当前旅游发展所面临的主要瓶颈。

此外，论坛还进一步促进了嘉莱省与南中部沿海地区及西原地区各省份之间的区域联动，有助于吸引投资资源，推动打造具备国内外竞争力的特色旅游产品。

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“旅游业为嘉莱省经济社会发展注入动力”讨论会场景。图自越通社

越南文化体育与旅游部副部长胡安峰在论坛上表示，嘉莱省地处西原大森林与南中部沿海地区的交汇地带，拥有森林、海洋、文化与历史和谐共生的独特旅游生态系统，形成了极为罕见的差异化发展潜力。

胡安峰建议与会代表围绕新时期嘉莱省旅游发展提出务实有效的方案与方向，重点推动可持续、绿色且富有特色的旅游业，将嘉莱省打造成为“西原大森林生态文化旅游之都”。他强调，要优先保护自然资源，守护本土文化价值，探索“原始森林—本土文化—深度体验”的发展路径；积极发展生态旅游、社区旅游和农业体验旅游；同时着力开发“大森林—蓝海”、锣钲文化、探险旅游及高端度假等特色旅游产品。

他认为，嘉莱省需要重新布局发展空间，打造核心产品，集中开发生态旅游、高端度假、增强区域对接以及促销宣传等4大战略支柱；推动嘉莱省与胡志明市、河内及西原—南中部沿海各省等各大旅游中心的对接，形成富有吸引力的产品链。

在分组讨论中，与会代表围绕“旅游业为嘉莱省经济社会发展注入动力”与“嘉莱省旅游业合力突破、跨越发展”等主题展开深入交流。

嘉莱省领导承诺持续优化投资环境，与企业发展同步，为前来考察、合作及开展旅游项目的投资者、组织和个人创造最有利的条件。（完）

越通社
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