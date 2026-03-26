能源安全：河内市民加速转向绿色出行



越通社河内——在油价持续波动、出行成本不断攀升的背景下，河内市民正加速向电动车转型。从最初观望到主动选择，电动车正逐渐成为兼顾经济与环保的出行方式。



油价上涨成转型“催化剂



近期燃油价格多次上涨，使通勤成本成为不少家庭的负担。许多市民开始重新核算出行开支，将电动车视为更具长期经济优势的选择。有消费者表示，改用电动车后，每月出行成本从近200万越盾降至仅数十万越盾的充电费用。



这一变化直接反映在市场端。河内多家VinFast经销商销量明显升温，部分门店销量较此前翻倍增长。以VinFast明庆店为例，月销量已从约200辆增至400辆以上；另一家VinFast辉效店近两个月营业收入也实现翻倍。消费者不仅关注购车价格，更加重视使用成本，电动车在这一方面的优势愈发突出。



在车型选择上，价格适中、体型轻便的VinFast Evo200和Feliz等车型受到学生及上班族青睐。



绿色消费理念推动长期趋势



除经济因素外，环保意识的增强也在推动电动车普及。不少市民表示，选择电动车不仅为节省开支，更希望减少空气污染，改善城市环境。



专家认为，在空气污染与交通压力并存的背景下，电动化是大城市交通发展的必然方向。过去制约电动车普及的充电基础设施问题，已随着充电站和换电网络的扩展得到明显改善。同时，企业推出的免费充电、分期付款、长期保修等政策，也进一步降低了用户门槛。



值得关注的是，消费者观念正发生转变，从单纯关注购置成本，转向综合评估“全生命周期成本”。随着用户对电动车技术、续航和电池寿命认知提升，早期的顾虑正逐渐消除。



总体来看，油价波动虽是短期诱因，但电动车替代燃油车是长期趋势。随着经济性与环保效益不断显现，电动车在河内正从“尝试选择”转变为“主流方向”。（完）



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