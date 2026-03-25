社会

2026年青年月：修复遗像 抚慰伤痛 传递感恩

在2026年青年月框架下，3月24日晚，胡志明市共青团在永禄乡1968年戊申春节火线民工遗迹区举行仪式，向越南英雄母亲及烈士家属赠送修复后的遗像。这一活动具有深刻的人文意义，既抚慰失去亲人的伤痛，也在青年一代中弘扬“饮水思源”的传统美德。

越通社胡志明市——在2026年青年月框架下，3月24日晚，胡志明市共青团在永禄乡1968年戊申春节火线民工遗迹区举行仪式，向越南英雄母亲及烈士家属赠送修复后的遗像。这一活动具有深刻的人文意义，既抚慰失去亲人的伤痛，也在青年一代中弘扬“饮水思源”的传统美德。

活动中，共有19张遗像经修复后送到家属手中，其中包括3位越南英雄母亲的遗像以及多位在1968年戊申春节战役中牺牲的烈士和火线民工遗像。这些照片多由旧资料、破损影像甚至仅存于记忆中的形象复原而成，如今重新清晰呈现，成为家属寄托情感、缅怀亲人的重要载体。

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胡志明市市委宣教与民运部副部长阮氏雪明向越南英雄母亲阮氏杠及其两位烈士儿子潘文九、潘氏娘家属移交遗像。图自越通社

胡志明市共青团代表表示，遗像修复与数字化是“报恩答义”工作中的一项务实举措，同时体现了青年团员在应用科技开展历史纪念工程中的先锋与创新作用。修复后的影像不仅交付家属保存，还将进行长期数字化存档，用于传统教育。

参与项目的鸿庞国际大学学生与永禄乡团组织配合，从烈士家属处收集资料，结合现代图像处理技术进行人物复原。该过程不仅需要技术支持，更是一段情感连接之旅——每一张照片背后，都是一段历史与牺牲的故事。

参与活动的青年团员表示，亲手修复遗像并聆听历史见证者的讲述，是一次极具意义的经历，有助于增强青年一代的感恩意识与责任担当。

对于家属而言，这些修复后的遗像具有特殊的精神价值。许多亲属在时隔多年后首次看到清晰的亲人影像，深受触动。部分案例完全依靠家庭记忆进行复原，因为战时资料早已缺失。遗像的归还不仅完善了祭祀空间，也在一定程度上弥补了跨越多代的记忆空白。

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组委会向越南英雄母亲及英雄烈士家属赠送慰问品。图自越通社

近年来，胡志明市共青团持续开展多项感恩活动，其中遗像修复与数字化工程被视为兼具人文价值与长远意义的创新举措。该活动不仅有助于保存历史记忆，也激发了青年一代的民族自豪感与责任意识。

通过将现代科技与传统纪念活动相结合，这一模式为历史教育开辟了新路径，使那些逐渐淡去的记忆得以更加真实、生动地再现，让为祖国奉献牺牲的精神在社会中，特别是在青年群体中持续传承与弘扬。(完)

青年团成员表演歌曲《越南万岁》。图自越通社

越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。

越通社
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越南—新纪元

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