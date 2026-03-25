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胡志明市投资超1.2万亿越盾建设西北部防潮闸

胡志明市将投资1.23万亿越盾（折合人民币3.23亿元）建设位于市西北部的叻茶（音译：Rạch Tra）防潮闸。该项目刚获胡志明市人民委员会的批准，由城市基础设施建设项目投资管理委员会负责管理。

防潮闸的作用是防潮、排水，减少减少城市内涝。图自互联网
防潮闸的作用是防潮、排水，减少减少城市内涝。图自互联网

越通社河内 ——胡志明市将投资1.23万亿越盾（折合人民币3.23亿元）建设位于市西北部的叻茶（音译：Rạch Tra）防潮闸。该项目刚获胡志明市人民委员会的批准，由城市基础设施建设项目投资管理委员会负责管理。

叻茶防潮闸将与区域内水利系统结合，实施防潮、排涝任务，为胡志明市西北部地区37162公顷土地减少内涝。

该工程还有助于增加河渠蓄水量，增强旱季供水能力，并为旭门-北平政水利系统及参梁-槟吉-升水渠系统减轻污染。

项目投资总额超过1.23万亿越盾，使用胡志明市财政资金，在东盛乡和平美乡境内实施，建设工期为2026年至2029年。

据此，项目投资规模包括：建造一座宽度为80米的防潮闸，采用钢闸门，钢筋混凝土闸体结构。

该项目将建造一座宽度为15米的船闸，采用液压油缸控制，船闸结构为钢筋混凝土。项目还将建设一座面积约300平方米的管理运营用房。（完）

越通社
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