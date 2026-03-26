文化

守护越南民间绘画艺术瑰宝 北宁举办四大流派联展

3月26日上午，北宁省文化、体育与旅游厅在顺城坊东湖民间绘画保护中心举办越南民间绘画展，集中展出东湖画、行鼓画、金黄画和新(Sình)村画四大流派的100余件代表性作品，系统呈现越南民间绘画的艺术魅力与文化价值。

参观者参观越南民间绘画艺术
参观者参观越南民间绘画艺术

越通社北宁—— 3月26日上午，北宁省文化、体育与旅游厅在顺城坊东湖民间绘画保护中心举办越南民间绘画展，集中展出东湖画、行鼓画、金黄画和新(Sình)村画四大流派的100余件代表性作品，系统呈现越南民间绘画的艺术魅力与文化价值。

北宁省文化、体育与旅游厅副厅长阮文答在展览开幕式上表示，越南民间绘画是人民智慧、心灵与精神生活的结晶，历经世代传承。从16世纪左右至20世纪初，民间绘画蓬勃发展，成为传统文化生活中不可或缺的一部分。尽管历经历史变迁，各大民间绘画流派依然保持着顽强生命力，其色彩鲜明、形象质朴而富有深意，生动反映了社会生活、风俗习惯、信仰以及越南人民对美好生活的向往。各流派虽在风格、技法和存在空间上各具特色，但共同体现了民间创造精神和越南文化特色。

本次展览按专题进行空间布局，旨在帮助公众更加系统、全面和深入地了解越南民间绘画艺术。特别值得关注的是，现场展示的东湖画严格按照传统工艺制作，从纸料、天然颜料到古老木版均得以完整呈现。《老鼠娶亲》、《猪群图》、《荣华—富贵》等经典作品，以及多幅新复原作品，吸引了众多观众的目光。

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行鼓画流派的艺人在印制画作。图自越通社

活动不仅展示了越南民间造型艺术之美，也是向东湖民间版画制作技艺致敬的重要举措——该技艺于近期被联合国教科文组织列入《亟待急需保护的非物质文化遗产名录》。展览同时为工艺匠人、研究人员及民间艺术爱好者提供了交流平台，为在当代背景下保护与弘扬文化遗产开辟新方向。

为增强观众的文化体验，展览空间还再现了昔日东湖画市的场景，并配套呈现官贺民歌、嘲剧、天曲、水上木偶戏等传统艺术表演，营造出生动、真实且富有感染力的文化氛围。参展艺人现场展示技艺、传授经验，传递对传统工艺的热爱以及守护与传承文化遗产的精神。

通过此次展览，组委会希望进一步传播民族文化遗产价值，将保护与可持续旅游发展相结合，加强各地及国际文化交流，特别是提升社会公众尤其是青年一代对传统文化遗产作用与价值的认知。

东湖民间版画制作技艺已被联合国教科文组织列入《亟待急需保护的非物质文化遗产名录》，本次展览再次彰显北宁省及当地艺人在保护和弘扬这一传统工艺方面所作出的持续努力。

展览将持续至2026年4月2日。（完）

越通社
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