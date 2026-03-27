越南具备平衡成本、区位与贸易对接的能力

越通社河内——中东地区局势持续动荡，给全球经济带来诸多不确定性。越南亦难以置身事外，但所受影响主要体现在成本和供应链等间接层面。



第一太平戴维斯（Savills）越南公司高级顾问特洛伊·格里菲思（Troy Griffiths）表示，短期内最大的压力来自于供应链成本，能源价格上涨导致物流、运输和生产成本增加。对于越南这样一个高度开放的经济体而言，这一点尤为值得关注。



然而，市场内力仍显示出良好的韧性。2025年下半年，南部重点经济区工业用地达2.57万公顷，平均入驻率约为90%。特别是，同奈省和胡志明市（原平阳省区域）等重点地区甚至超过了90%。

专家认为，当前的波动同时推动了全球供应链向多样化和提高韧性方向进行重构的长远趋势。新冠肺炎疫情后，国际企业已主动重新分配生产，地缘政治冲击进一步加速了这一进程。



在此背景下，越南成为能够平衡成本、区位和贸易对接的目的地。能源基础设施、劳动力质量和运营稳定性等因素正日益发挥关键作用。



根据特洛伊·格里菲斯的分析，越南工业房地产市场已步入更为成熟的发展阶段，成本优势不再是唯一的决定性因素。近年来土地价格快速上涨，加之对发展质量的要求不断提高，正推动市场向更具选择性的方向转变。



从长远来看，基础设施投资、生产增长以及区域供应链的地位等基本因素将继续引领市场。



第一太平戴维斯的研究结果显示，能源价格是目前最直接、最明显的传导渠道。当油价上涨，通胀压力随之增加，生产和运输成本被推高，从而压缩企业利润空间，促使供应链优化趋势，缩短生产距离和实现工厂选址多样化。（完）