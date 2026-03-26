美国愿意支持越南保障能源安全

越通社河内——越南工贸部副部长阮生日新近日在工贸部总部与美国农业部负责贸易和农产品事务的副部长卢克·林德伯格（Luke J. Lindberg）举行了工作会谈。双方重申农业是越南与美国全面战略伙伴关系框架内的重要支柱领域之一，一致认为两国农业合作关系中的互补性较强。



越南在热带农产品、水产品和木制品方面具有优势；而美国则是大豆、玉米、小麦及奶制品等重要投入原材料的供应国。这种贸易结构形成了和谐且无直接竞争的供应链，为两国企业和消费者带来切实利益。



美国农业部副部长强调，越南是美国战略性市场，吸引大量企业的高度关注。美国农业部（USDA）计划于 2026 年组织两个大型农业贸易代表团访问越南，充分表明了越南市场巨大合作潜力及强劲的增长空间。



关于新的合作方向，阮生日新副部长指出，越南正在加快全国范围内推行 E10 乙醇汽油并逐步迈向 E15 和 E20 的路线图，对乙醇、玉米和木薯的需求巨大。美方对此表示特别关注，并愿意支持越南保障能源安全，特别是在乙醇生产与进口领域，同时扩大与绿色能源转型相结合的农业合作。



双方一致同意保持技术沟通，主动解决障碍，为未来大规模合作活动做好准备。（完）

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