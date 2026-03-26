高端养老地产：越南潜力巨大的市场

越通社河内——据房地产专家预测，越南的老年康养地产细分市场在未来一段时间内将迎来强劲增长。目前，Vin集团（Vingroup）、太阳集团（Sun Group）、陈英集团（Tran Anh Group）等多家领军企业已纷纷公布针对该细分市场的产品开发战略。



根据联合国人口基金会（UNFPA）的报告，越南正面临人口快速老龄化带来的巨大挑战。普查数据显示，2009年越南60岁及以上人口为610万（占总人口的8.1%），而到2019年，这一数字已增至1141万（占11.86%）。预计到2035-2038年，近五分之一的越南人口将超过60岁。联合国人口基金认为，到2069年，城镇高龄人口比例将是农村的两倍。



人口结构的变动、慢性病患病率的上升以及对居家医疗护理服务意识的提高，正为市场注入强劲动力。值得注意的是，低出生率和家庭规模缩小的趋势，使得依靠亲属护理的能力随时间推移而逐渐减弱。许多拥有高学历的老年人现在更倾向于主动选择在专业的养老机构中独立生活。



针对这一前景，第一太平戴维斯（Savills）亚太区生活部门高级总监艾米莉·费尔（Emily Fell）认为，“银发人口”（Silver Age）服务市场潜力巨大，特别是对于注重身心健康的客户。据第一太平戴维斯越南公司的研究，该市场规模预计将从2024年的23亿美元增长至2032年的36亿美元，复合年增长率（CAGR）达5.81%。

老年人在胡志明市心安养老院得到赡养与照料。图自越通社

事实上，多家企业已开始入局以占领市场。隆安陈英集团已在“福安城”（Phuc An City）项目中拨出20公顷土地用于开发高端养老院，采用联排别墅、别墅结合医院的模式。维格鲁集团也通过与日本医疗伙伴合作，推出了首个符合国际标准的退休与高端养老服务链——Vin New Horizon，其在规模达20至50公顷的大型城市区中进行整合。此外，太阳集团和诺瓦兰集团（Novaland）也在河南省及林同省潘切市的大型项目中部署了老年康养分区。



然而，该市场仍面临运营成本高以及护理领域专业技能人才短缺的挑战。此外还有法律框架的不完善。越南房地产协会副主席阮文订认为，缺乏针对医疗服务结合地产类型的具体规定，使投资者对流动性和盈利能力感到担忧。



隆安陈英集团总经理陈德永分享称，困难不在于开发模式，而在于建筑与医疗部门之间的跨部门法律程序。由于目前越南尚未建立针对房地产经营模式下的养老院开发具体法律框架，导致相关项目的审批手续往往耗时较长，亟待及时的政策支持，以推动该细分市场实现与其潜力相匹配的发展。（完）