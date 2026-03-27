经济

越南企业开拓非洲出口市场的机遇

据越通社驻阿尔及尔记者报道，3月26日，越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔和突尼斯商务处为40多家越南机构和企业举办了面向这三个市场的出口咨询会。

越南商务参赞黄德润在在线的出口咨询会上发言。图自越通社
越南商务参赞黄德润在在线的出口咨询会上发言。图自越通社

越通社阿尔及尔——据越通社驻阿尔及尔记者报道，3月26日，越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔和突尼斯商务处为40多家越南机构和企业举办了面向这三个市场的出口咨询会。

会上，越南商务参赞黄德润详细介绍了阿尔及利亚、塞内加尔和突尼斯的市场情况，以及与这三个市场的合作伙伴进行搜寻、交易和结算时需注意的事项。

对于阿尔及利亚市场，黄德润表示，由于该国进口需求高、人口超过4800万，越南商品出口到该市场具备诸多有利条件。2025年，两国进出口贸易额实现了跨越式增长。越南还有许多商品对阿尔及利亚出口潜力巨大，特别是咖啡。越南咖啡占阿尔及利亚市场份额的50%以上，约7万吨。此外，腰果、椰蓉以及胡椒、肉桂、八角等调味品也是需求较高的农产品。越南的巴沙鱼片和金枪鱼也极具竞争力。汽车及零部件、纺织服装、运动鞋及原辅料、化工等工业产品同样前景广阔。

关于塞内加尔市场，黄德润表示，塞内加尔经济相当开放，融合度高。对塞内加尔出口的主要商品包括大米、胡椒、果蔬等。塞内加尔每年有90万至100万吨的大米进口需求。当地越南人社群规模较大，为越南商品，特别是米纸、米粉饼、鱼露等干粮类产品更深入市场提供了机遇。

对于突尼斯，该市场可视为越南商品进入非洲—阿拉伯市场的门户。突尼斯每年有购买3万吨生咖啡的需求，主要为罗布斯塔咖啡，此外还有3万吨大米、36万吨糖的进口需求。

尽管市场潜力巨大，但部分非洲国家的进口关税相对较高，例如阿尔及利亚为30%，此外还有19%的增值税、2%的预扣税、3%的团结税。此外，阿尔及利亚还根据具体商品征收30%至200%不等的防御性关税。

黄德润提示，出口时，企业应通过信誉良好的渠道寻找合作伙伴。结算方面，建议采用经欧美信誉银行确认的不可撤销信用证，或跟单托收方式，并要求客户支付20%以上的定金。

此外，企业还需了解穆斯林国家的消费者偏好和文化。对于使用畜肉、禽肉或含有肉类的食品，需关注清真认证。（完）

越通社
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