胡志明市率先试点猪肉商品交易所交易 推动市场透明化

越通社胡志明市——胡志明市计划试点将猪肉产品纳入越南商品交易所挂牌交易，旨在提升价格透明度、强化质量管控与溯源管理，保障产业链各环节利益。这是越南首个实施该模式的地方。



作为全国最大的猪肉消费市场，胡志明市日均销售量约1.3万至1.4万头，年市场规模超过25万亿越盾。然而，当前市场仍面临价格不透明、中间环节多、质量与来源难以追溯以及供需波动等问题，制约了产业链高效运转。为此，市工贸局联合相关单位制定试点方案，推动猪肉在交易所挂牌交易。



胡志明市工贸局副局长阮原方表示，此举有助于消费者和企业以合理价格获取安全、可溯源的猪肉产品，同时保障养殖户收益，减少供需失衡对价格的冲击。通过交易所模式，可逐步实现价格公开透明，平衡生产、流通与消费各方利益。



根据设计，交易产品为屠宰后的标准化猪肉，须符合食品安全及溯源要求。试点遵循自愿参与原则，与传统交易方式并行运行，确保不干扰现有供应链。



越南工贸部国内市场管理与发展局局长陈友灵表示，推动猪肉交易公开透明势在必行。挂牌价格与商品信息需清晰完整，结合溯源体系，有助于提升交付质量、保障食品安全，并逐步形成市场参考价格。他强调，企业和中间商仍可参与市场，但须按规范公开价格与质量信息，从而提升市场运行效率，保护养殖户利益。在当前外部因素影响加大的背景下，通过商品交易所交易将成为稳定市场的重要工具。



胡志明市正加快制定具体实施方案，加强宣传引导，帮助养殖户逐步接触并参与这一新模式。有关部门也将完善溯源体系，确保交易过程透明规范。



此次试点有望成为越南猪肉市场转型的重要一步，推动市场向透明化、现代化和专业化发展。若运行成效显著，该模式未来有望在全国推广，形成统一的价格参考机制，促进供需平衡与畜牧业可持续发展。（完）



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