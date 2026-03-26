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越南多个学科在世界大学排名中大幅跃升

夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds，简称QS）教育组织近日公布了最新世界大学学科排名。越南共有13所高等教育机构入榜。

文郎大学的学生。图自文郎大学
文郎大学的学生。图自文郎大学

越通社河内——夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds，简称QS）教育组织近日公布了最新世界大学学科排名。越南共有13所高等教育机构入榜。

在五大广泛学科领域的排名中，越南有7所高校上榜，较去年增加3所。其中，文郎大学在“艺术与人文”领域位居全球第260位，是越南在该组别中的最高排名。维新大学继续巩固其在“工程与技术”领域的优势，位列全球第346位。胡志明市国家大学则在“自然科学”（排名401-450位）以及“社会科学与管理”（第341位）领域确立了国内领先地位。

按具体学科划分，越南共有13所高校的23个学科入选。值得关注的是，胡志明市工业大学、越南英国大学、越南农业学院和外贸大学等4所高校首次在学科排名中亮相。


在“计算机科学”学科中，越南共有8所高校上榜，维新大学以全球第144位的成绩领跑。此外，越南有两所高校的学科跻身全球百强：文郎大学的“艺术与设计”专业排名第69位；维新大学的“酒店管理与休闲”专业排名第41位。

胡志明市国家大学今年共有14个学科入榜，其中13个学科进入全球前500强。河内国家大学则有13个学科入榜，其中10个学科跻身全球500强。

该排名基于QS公认的权威标准制定，重点评估学科对社会的贡献与影响（通过学者和雇主的评价）、科学研究贡献（通过引用率及H指数）以及科研国际化能力（通过国际研究网络）。 （完）

越通社
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