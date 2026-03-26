越南多个学科在世界大学排名中大幅跃升

越通社河内——夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds，简称QS）教育组织近日公布了最新世界大学学科排名。越南共有13所高等教育机构入榜。
在五大广泛学科领域的排名中，越南有7所高校上榜，较去年增加3所。其中，文郎大学在“艺术与人文”领域位居全球第260位，是越南在该组别中的最高排名。维新大学继续巩固其在“工程与技术”领域的优势，位列全球第346位。胡志明市国家大学则在“自然科学”（排名401-450位）以及“社会科学与管理”（第341位）领域确立了国内领先地位。
按具体学科划分，越南共有13所高校的23个学科入选。值得关注的是，胡志明市工业大学、越南英国大学、越南农业学院和外贸大学等4所高校首次在学科排名中亮相。
在“计算机科学”学科中，越南共有8所高校上榜，维新大学以全球第144位的成绩领跑。此外，越南有两所高校的学科跻身全球百强：文郎大学的“艺术与设计”专业排名第69位；维新大学的“酒店管理与休闲”专业排名第41位。
胡志明市国家大学今年共有14个学科入榜，其中13个学科进入全球前500强。河内国家大学则有13个学科入榜，其中10个学科跻身全球500强。
该排名基于QS公认的权威标准制定，重点评估学科对社会的贡献与影响（通过学者和雇主的评价）、科学研究贡献（通过引用率及H指数）以及科研国际化能力（通过国际研究网络）。 （完）
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据越通社特派记者报道，当地时间3月25日上午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政到访俄罗斯国家研究型技术大学，并与该校领导、师生举行工作会谈。