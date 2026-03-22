柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会高级代表团对越南宁平省进行工作访问

越通社河内——3月22日，柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）率领柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会高级代表团对越南宁平省进行工作访问。 当天，宁平省委书记陈辉俊与柬埔寨代表团举行工作会谈。越南祖国阵线中央委员会副主席黄功水出席活动。



陈辉俊表示，这是柬埔寨领导人对该省予以深切感情和特别关注的生动体现。宁平省党委、政府和人民始终珍视两国友好关系，并希望继续为巩固和发展日益务实、有效的越柬团结友谊作出贡献。

双方代表合影。图自越通社

陈辉俊相信，柬埔寨高级代表团此访不仅体现了对宁平省的深厚感情，还有助于深化越柬两国之间的传统友谊与团结协作关系。宁平省希望今后能有更多机会加强与柬埔寨各地方，特别是那些在历史、文化、遗产和旅游方面与宁平省有相似之处的地方的交流与合作，从而推动建立省级合作关系，为巩固和发展两国友谊作出贡献。



梅森安表示，与越南在各层级、各群众团体保持和巩固全面合作与友好关系是柬埔寨人民党长期以来的一贯主张。希望今后两国、两党之间的关系继续得到巩固和加强，造福两国人民。



关于旅游合作领域，梅森安表示，这是她第三次来到宁平省，并对当地，特别是旅游方面的变化和发展印象深刻。希望今后两国，特别是柬埔寨各地方与宁平省之间能有更多旅游合作发展的机会，进而加强两国以及宁平省与柬埔寨各地方之间的合作，实现共同发展，为培养两个邻国之间的友好情谊作出贡献。（完）