联合国高度评价越南为《不扩散核武器条约》审议大会所做的准备和工作方法

越通社纽约—— 4月28日，联合国副秘书长中满泉高度评价越南以主席身份为第十一次《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会所做的周密准备和建设性工作方法。



据越通社驻纽约记者报道，中满泉在第十一次《不扩散核武器条约》审议大会欢迎招待会上发言时强调维护和重申对条约承诺的重要性，呼吁各国采取切实行动克服分歧、建立共识并走向实质性成果。中满泉高度评价越南的能力和努力，以及杜雄越大使作为第十一次《不扩散核武器条约》审议大会主席所做的努力；表示相信越南周密的准备和建设性的工作方法将有助于会议取得积极成果，满足国际社会的期待。



越南大使杜雄越对获得《不扩散核武器条约》所有成员国的信任和一致推选担任第十一次审议大会主席表示荣幸；感谢各国和联合国秘书处的支持和帮助。尽管本次会议在世界形势十分复杂和充满挑战的背景下举行，杜雄越大使强调了“没有什么是不可能的”这一信息，从而体现了他的信心和期望，即国际社会的合作精神、善意和承诺将有助于推动会议取得具体成果。

杜雄越主持关于第十一次《不扩散核武器条约》审议大会的正式新闻发布会。图自越通社

此前，杜雄越主持了关于第十一次《不扩散核武器条约》审议大会的正式新闻发布会，向国际通讯社和新闻机构介绍今年《不扩散核武器条约》审议大会的重要性、目标、主要内容以及筹备和组织进程。在新闻发布会上，会议主席就与本次会议相关的诸多问题进行了回答，如《不扩散核武器条约》的作用、效力和有效性，越南作为主席的工作方法以及处理各成员国之间复杂问题和立场分歧的方向，对成果和通过共识文件的展望等。



第十一次《不扩散核武器条约》审议大会为期4周，从4月27日持续到5月22日，出席大会的有191个《不扩散核武器条约》成员国代表、众多区域和国际组织，以及世界各地关于反对核武器的非政府组织和运动。（完）