越南领导人就印度尼西亚铁路事故致慰问电

越南代表强调，所有争端与分歧必须在国际法和《联合国宪章》以及尊重各国主权和领土完整的基础上通过和平方式解决。她呼吁相关各方保持克制，不采取使局势升级的单方面行动，支持通过对话和外交方式树立互信，从而推动实现可持续解决方案。