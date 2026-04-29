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越南领导人就印度尼西亚铁路事故致慰问电

越南领导人就印度尼西亚铁路事故致慰问电

越通社河内——2026年4月28日，越共中央总书记、国家主席苏林就2026年4月27日晚在印度尼西亚首都雅加达勿加西发生的严重铁路事故造成多人伤亡，向,印度尼西亚共和国总统普拉博沃·苏比延多致慰问电。（完）

越通社
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