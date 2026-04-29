越南领导人就印度尼西亚铁路事故致慰问电

越通社河内——2026年4月28日，越共中央总书记、国家主席苏林就2026年4月27日晚在印度尼西亚首都雅加达勿加西发生的严重铁路事故造成多人伤亡，向,印度尼西亚共和国总统普拉博沃·苏比延多致慰问电。（完）
越南国家主席梁强就阿尔及利亚前总统利亚明·泽鲁阿勒逝世致慰问电
越南社会主义共和国国家主席梁强于2026年3月31日向阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本致慰问电。
越通社河内——2026年4月28日，越共中央总书记、国家主席苏林就2026年4月27日晚在印度尼西亚首都雅加达勿加西发生的严重铁路事故造成多人伤亡，向,印度尼西亚共和国总统普拉博沃·苏比延多致慰问电。（完）
据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。
4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。
值此南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏及工作代表团前往安江省英雄烈士及有功人员纪念堂献花并上香。
政治局同意将基本工资从234万越盾上调至253万越盾。目前，相关法令草案已由内务部发送至司法部征求意见。
值此南方解放、国家统一51周年暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）即将到来之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团前往乂安省金莲乡金莲国家级特殊遗迹区，向胡志明主席敬献鲜花和进香缅怀。
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1975年春季大捷，而巅峰是胡志明战役，不仅标志着抗美救国战争的结束、南方完全解放及国家统一，还是全民族动员与发挥综合力量能力的有力证明。
日本驻越南大使伊藤直树在4月28日记者会上强调，此次访问意义重大，正值越南即将迎来国家统一51周年之际，充分体现了日本政府对两国合作关系的高度重视。此外，日本首相在就任一年内访问越南已逐渐成为一种“外交惯例”。
越南代表强调，所有争端与分歧必须在国际法和《联合国宪章》以及尊重各国主权和领土完整的基础上通过和平方式解决。她呼吁相关各方保持克制，不采取使局势升级的单方面行动，支持通过对话和外交方式树立互信，从而推动实现可持续解决方案。
4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。
值此日本首相高市早苗即将访问越南之际，越通社记者就此次访问的意义和重点采访了越南驻日本大使范光校。
4月28日，由菲律宾众议院与东盟议会联盟大会（AIPA）秘书处联合举行的东盟各国议会青年议员会议第三次磋商会议以在线形式举行。越南国会国防安全与对外委员会的国会代表、第十五届国会青年议员代表团副团长郑春安代表越南通过视频出席了会议。
4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。
值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。
4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，向5名越南驻外特命全权大使颁发任命决定。
作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。
涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）将于5月1日至3日对越南进行正式访问。
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4月28日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率领中央工作代表团前往奠边省奠边府战场烈士祠敬献花圈、上香缅怀在奠边府战场英勇战斗，壮烈牺牲的英雄烈士、青年冲锋队员、火线民工和同胞们。