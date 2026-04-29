中央政治局同意自2026年7月1日起将基本工资上调至253万越盾

越通社河内——关于基本工资上调问题，在越南内务部4月28日下午举行的新闻发布会上，该部工资与社保局副局长阮维强表示，根据政府的部署，依据政治局关于工资改革的第83-KL/TW号结论以及关于对政治体系组织机构改革和两级地方政府组织的工资、津贴的结论，内务部已协同各部委起草了关于干部、公职人员、公务员及武装力量基本工资标准的议定草案。其中，内务部提议自2026年7月1日起，将基本工资从现行的234万越盾/月上调至253万越盾/月（涨幅约8%）。



阮维强表示：“政府党委已就此向政治局报告，政治局同意将基本工资从234万越盾上调至253万越盾。目前，法令草案已由内务部发送至司法部征求意见。”



阮维强称，4月24日，司法部已召开审查会议，完善该法令草案。在此基础上，内务部将进一步完善议定草案，以报告并呈请政府颁布，确保自2026年7月1日起生效实施。（完）

越通社