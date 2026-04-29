越共中央总书记、国家主席苏林出席2026年广治省"统一江山"升旗仪式

2026年广治省"统一江山"升旗仪式举行。图自越通社

越通社广治——为庆祝南方完全解放、国家统一51周年，4月29日上午，广治省委、政府和人民在广治省贤良桥滨海河国家级特殊历史遗迹区祖国旗台下隆重举行2026年"统一江山"升旗仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式。



"统一江山"升旗仪式是一个神圣的契机，旨在重温民族悲壮而豪迈的历史征程，颂扬不朽功勋，向为祖国独立、自由和领土完整付出巨大牺牲的先辈们表达深切的感恩之情。



越共中央委员、广治省委书记阮文方在仪式上强调，1954年《日内瓦协议》签署后，滨海河及北纬17度线成为临时军事分界线，使国家承受了长达21年的分裂局面。在此背景下，广治省军民顽强战斗、保卫分界线，贤良旗台上的旗帜成为了国家统一意志的象征。



苏林在历史性的贤良桥上共同放飞和平鸽。图自越通社

秉持这一精神，与广治古城、咏木（Vịnh Mốc）地道、滨海渡口、20号决胜路等地点相关的众多战功，为捍卫民族独立与统一的神圣真理作出贡献。



广治省委书记表示，贤良—滨海永远是和平与统一渴望的象征。发扬革命传统，广治省委、政府和人民将继续努力发展经济社会，将该省建设成为中部地区新的增长极。



随后，越共中央总书记、国家主席苏林同党和国家领导人、中央各部委、团体以及广治省领导，与前线武装公安退役干部和学生代表亲切交谈，并在历史性的贤良桥上共同放飞和平鸽。（完）