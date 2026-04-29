河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作

越通社河内——4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。



越通社驻日本记者报道，会见中，小池百合子希望 2026年全球可持续城市网络峰会和东京与东盟各国首都关于可持续发展的对话会将致力于加强东京与包括河内在内的东南亚各国首都之间的关系。



武大胜表示，在小池百合子希望 2026年全球可持续城市网络峰会上，河内市将介绍越南在人工智能发展和可持续发展相关应用以及高科技实际应用等现状。



他强调，河内与东京2013年签署的正式谅解备忘录已被证明行之有效，两市之间的友好关系也证明了越日两国关系在所有领域取得了显著进展。他希望两市今后积极有效落实该谅解备忘录，在高科技、绿色转型和能源转型等领域蓬勃发展。



武大胜在峰会上发表了题为《人工智能与数字技术》的演讲。他表示，河内市正在实施“人工智能优先”（AI First）原则，以数据和人工智能视为构建数字政府并提升治理效率的平台，改善公共服务质量，降低成本，增加与人民的互动。



河内市人民委员会主席武大胜会见东京都知事小池百合子。图自越通社

针对人工智能是否会导致大规模裁员的担忧，武大胜强调，人工智能必须服务于人、市民和企业。应用人工智能不会导致大规模裁员，而是通过重新评估来安排更契合个人能力的岗位，并出台相应政策，保障劳动者权益。



在闭幕式上，河内市人民委员会主席武大胜、东京都知事小池百合子以及来自世界各地城市的代表一致通过了峰会联合宣言。



4月28日，河内市代表团还参观了2026年东京可持续高科技大会，与亚洲开发银行代表举行了双边会谈。武大胜强调，河内希望与双边和多边伙伴，特别是亚洲开发银行开展合作。



亚行东南亚局局长威克林（Winfried Wicklein）承诺亚行技术团队将全力以赴确保河内城铁3号线早日完成。



此前，河内市高级代表团在日本与从事科技和数字化转型的越南青年专家和科学家会面。



按计划，河内市高级代表团将于4月29日与日本相关部委、日本国际协力机构（JICA）、住友集团（Sumitomo）等代表举行工作会谈，并参加东京与东盟各国首都对话会。（完）