2026年科学创意竞赛：首次将参赛范围扩大至海外越南人

越通社河内——为响应2026年“世界创意和创新日”，2026年“科学创意”竞赛于4月21日正式启动。该竞赛为全国范围内热爱科研、勇于创新并致力于科学应用的个人及团队提供了竞技舞台，旨在推动全社会的科研热潮，特别是激发年轻一代的创新活力。



“科学创意”竞赛是由越南科学技术部指导、《越南快报》（VnExpress）主办的年度盛事。自2022年创办以来，该赛事旨在发掘并表彰具有高度应用价值的创意、方案及创新成果。这也是响应创新精神并促进社区中科研运动的切实活动。



据组委会介绍，参赛对象涵盖在境内外居住、学习和工作的越南公民；重点鼓励学生、青年科学研究人员、创新创业企业及研究机构参与。参赛项目涵盖数字技术、自动化、人工智能（AI）、生物技术、智慧农业、环境保护、医疗卫生、教育及社区服务方案等多个领域。



《越南快报》编辑部秘书、竞赛组委会主席裴清云表示，2026年科学创意竞赛的亮点在于，首次将参赛范围扩大至海外越南人。这不仅为联系全球越南知识分子创造了机会，同时也致力于将国际先进的研究成果和倡议引入越南进行实际应用。





优秀项目将由权威专家委员会通过公开、透明的多轮评审进行选拔。获奖项目不仅将获得表彰，还有机会获得在完善产品、投资对接、商业化运作及在大范围内推广应用等方面的支持。 竞赛颁奖典礼预计将于2026年10月1日举行的“国家创新日”框架内举行，奖金总额高达10亿越盾。



2026年“科学创意”竞赛的启动，再次肯定了科学技术部建设国家创新生态系统的决心，助力传播“敢想敢做”的精神，激发通过知识与科技为国家可持续发展贡献力量的志向。（完）