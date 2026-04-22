2025年越通社新闻奖：在数字时代激发担当精神与创新渴望

越通社河内——2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。



参赛作品数量与“信息场”影响力俱增



2025年评奖季的突出特点之一是参赛稿件数量显著增加，各类别作品结构更加多样化。具体而言，在消息、反映报道类别中，参赛作品数量比2024年增长了31%；评论、特写类别则创纪录地增长了50%以上，达到97件参赛作品。在视频类别中，参赛作品数量也增长了30%以上，达到55件作品和作品组。其他类别如新闻摄影（101件作品）和对外信息（65件作品）继续保持着热度，并吸引了从各编辑委员会、编辑部到国内外常驻机构系统的广泛参与。



这些数字背后是记者队伍在主动寻找、发现和追踪社会热点问题方面的实质性转变；也是各编辑委员会与常驻机构系统之间日益规范、紧密协作的结果，共同创造了内容充实、贯穿始终、衔接流畅的“信息场”，提供了从中央到地方的多维视角。



以人为本、充满人文关怀的新闻理念



与按部就班地罗列事件或成绩不同，今年的许多参赛作品显示出在处理题材方面的明显转变，特别是对于历史、革命战争等主题，焦点集中于人和人文价值。



图片作品《光荣永远属于人民》的作者代表——摄影新闻编辑部主任阮光海表示：纪念八月革命暨九二国庆节80周年的阅兵和游行是2025年国家最重要的活动，要求影像表现方式必须与其历史意义和规模相称，必须展现出一个在新纪元奋发图强的越南形象。



在准确把握脚本内容的基础上，发挥拥有一支庞大且经验丰富的摄影记者队伍的优势，作者组从很早就制定了作业计划，并在每次合练、预演和总彩排中不断总结经验。“当9月2日上午正式典礼举行时，我们部署了一个几乎完美的记者‘阵地’，覆盖了所有角度、位置和地点，以捕捉到最精彩、最壮观、最感人的画面，从而准确展现这一事件的气魄，”越通社记者阮光海说。



在2025年初，为纪念南方解放、国家统一50周年而构思系列报道《让祖国奋发向上》时，国内新闻编辑委员会的记者杨英松、越德组成的团队确定，这不仅是一次回溯战争记忆的旅程，更是一种面向未来的视角。



系列报道《让祖国奋发向上》没有停留在叙述事件本身，而是将1975年春季大捷置于民族自决权的视野下——这是掌握国家命运和未来的基础。



记者杨英松分享道：采用这种切入方式，记者组从具体的人物出发，从私密的、甚至是痛苦、萦绕心头的记忆入手，并以一致的视角将这些记忆与今天的生活联系起来。首批被选中的人物是昆岛的政治犯。他们的故事在资料方面并不新鲜，但依然具有独特的份量。



2025年也见证了超越历史纪录的猛烈“大洪水”和自然灾害。紧随着灾情发展，记者们出现在了岘港、广南、富安、多乐、太原等洪水灾区。越南新闻与法律报作者组的5篇文章和4个视频系列《逆洪水而上》，真实反映了救援和克服台风洪水后果的活动，带来了关于人民坚韧精神的感人视角。



以人为中心的切入方式贯穿了庆和、得乐常驻机构与VietnamPlus新闻网作者组的作品《在大洪水中心》，通过具体、生动的细节强调了保护人民生命安全的首要任务。该作品还展现了建设性新闻思维，提出了关于灾害风险管理的长期问题，而不仅仅停留在反映损失层面。



在数字时代中确立主力通讯社的角色



在评价2025年评奖季的成果时，越通社党委书记、社长、越通社记者联合会主席、中央宣教与民运部副部长武越庄表示，2025年新闻奖是全面回顾在充满印记的一年中信息工作成果的契机，同时也是对越通社新闻工作者队伍的努力和奉献的认可。参赛作品全面反映了政治、经济社会问题、热点问题，并突出了国家的重要里程碑。许多作品展现了担当精神以及国内外各单位之间的有效协作，同时应用了现代新闻技术以增强传播力。



在认可记者、编辑、技术人员在任何时候都坚韧、担当、不惧困难危险的劳动精神的同时，武越庄强调，在新的阶段，当越通社转为党中央直属的公共服务事业单位模式后，需要继续确立其作为国家主力新闻机构的角色；大力推进思维革新和创造，使每件新闻产品真正起到思想引领、舆论导向的作用，成为有效的宣传工具，为维护党的思想基础和国家发展目标服务。（完）

越通社