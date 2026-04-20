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2026年“红色之旅”无偿献血行动吸引32个省市参与

2026年第十四届“红色之旅”行动将于6月和7月举行。截至目前，已有32个省市报名参加（西宁和永隆除外）。今年活动目标是采血12万单位。

2026年第十四届“红色之旅”行动启动会议现场。图片来源：越通社
2026年第十四届“红色之旅”行动启动会议现场。图片来源：越通社

越通社宁平省——日前，中央血液学与输血医学院在宁平省与国家无偿献血动员指导委员会办公室、VTVcorp股份公司联合召开2026年第十四届“红色之旅”行动启动会议。

据组委会介绍，2026年第十四届“红色之旅”行动将于6月和7月举行。截至目前，已有32个省市报名参加（西宁和永隆除外）。今年活动目标是采血12万单位。

中央血液学与输血医学院院长、“红色之旅”组委会主任阮河青在启动会议上表示，经过13年（2013—2026年）展开，“红色之旅”行动已在各地组织3525个献血点，累计采血超过100万单位。该项目有效提升了数百万民众对无偿献血的认知，逐步缓解了夏季血液短缺问题，同时也为各地输血中心和医疗系统提升大型献血活动的组织与协调能力提供了契机。该活动还大力弘扬人道主义精神，传承并传播越南民族“相亲相爱”的优良传统；加强各地之间的血液调配；建设和培训本地志愿者队伍；推动社区献血宣传与动员工作。

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宣光省2026年无偿献血启动仪式。许多人积极参加献血活动。图片来源：越通社

同日，宣光省无偿献血动员指导委员会在省青少年文化体育中心举行2026年无偿献血启动仪式，响应“全民无偿献血日”和“人道主义月”活动，吸引了2000余人参与。

此次活动旨在提升社会对献血救人的意义与价值的认识，同时缓解急救和治疗中的血液短缺问题。启动仪式结束后，大量干部、战士及民众积极参与献血，预计采血量可达600单位。（完）

越通社
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