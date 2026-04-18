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创造可持续生计 助力残疾人更好融入社会

面对就业方面的诸多障碍，多项符合残疾人特点的职业培训模式正在展开，为其创造可持续生计和更好融入社会做出贡献。

8月4日，题为“意志的形状”的2025年越南残疾人时装秀（Vietnam Disability Fashion Show 2025 – VDFS）在越南美术博物馆正式亮相。图自越通社
8月4日，题为“意志的形状”的2025年越南残疾人时装秀（Vietnam Disability Fashion Show 2025 – VDFS）在越南美术博物馆正式亮相。图自越通社

越通社河内——面对就业方面的诸多障碍，多项符合残疾人特点的职业培训模式正在展开，为其创造可持续生计和更好融入社会做出贡献。

从合适的培训模式开启生计之路

在河内市社坛初中学校，听障学生学习布艺花卉制作——这是他们离校后的一条切实可行的发展方向。课程为期90天，注重实践，从裁剪、塑形到组合花瓣等技法一应俱全。为确保教学效果，学校安排了使用手语的教师全程陪伴，帮助学生理解每一个操作步骤。

社坛初中学校校长梁秋和表示，由于无法像正常人一样听说的特殊性，许多学生在毕业后融入社会时遇到困难。因此，尽早为他们装备职业技能，是帮助他们更加主动融入社会的基础。在过去的一个学年里，学校已开展了多项职业技能培训，其中包括面部护理、手工花卉制作、饮品调制、信息技术，甚至还组建了机器人团队。今后，学校将扩大培训规模，力争增设高中学校。

VAIDE职业培训中心经理赵氏花表示，手工花制作适合听障学生，因为它不要求过多沟通，而注重学生的细致与灵巧。学员的许多产品已在各类会议和活动中使用，并接到了多个单位和机构的订单。

另一方面，河内市盲人协会从2025年10月至2026年3月实施了"养生洗头——为视障人士创造新就业机会"项目，在芬兰阿比里斯基金会（Abilis Foundation）的资助下，对20名学员进行了深度培训。除了学习职业技能外，学员还接受了沟通技巧、客户服务以及应用人工智能进行服务宣传等方面的培训。结果显示，100%的学员顺利毕业，许多人自信地创业并独立开设经营场所。

越南盲人协会副主席丁越英认为，该项目的价值不仅在于传授新职业，还在于改变视障人士的思维，帮助他们消除自卑感。该模式有望在未来继续推广到更多培训机构，为视障人士大胆自主创业或在专业水疗中心工作创造条件。

推进数字化转型，拓宽社会融入机会

专家认为，为了提高残疾人就业解决效率，需要实现职业多样化，逐步从传统行业转向信息技术、心理咨询、客户服务等高需求领域，同时应用人工智能以减少缺陷造成的障碍。

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一家残疾人制衣厂。图自越通社

2025年，越南残疾人和孤儿救助协会（现更名为越南残疾人救济协会）已为645名残疾人提供职业培训，总经费超过36亿越盾，培训后就业率约达70%。尤为突出的是，该协会与越南Suma股份公司及ADT国际股份公司配合，为全国300多名残疾学员举办了6期在线销售培训班。结果显示，162名毕业员获得货源支持以开展经营，初步创造了符合其健康状况的就业岗位，带来了稳定收入。

此外，该协会还为755名残疾人和有残疾人的家庭提供资金支持，总经费超过97亿越南盾，为残疾人及重病患者家庭提供2485头种畜和种苗，经费超过30亿越盾，帮助许多家庭发展生产、改善收入并逐步提高生活质量。

在数字化转型的背景下，残疾人融入社会之路正朝着更加切实和可持续的方向不断拓宽。当有了社会的陪伴和适当的政策支持时，残疾人完全可以自信地参与劳动，自主生活，并在社会中肯定自己的价值。（完）

越通社
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