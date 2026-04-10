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一周要闻：第十六届国会：健全领导班子，创造新发展动力

本周，越南第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦延鸿会场隆重开幕。会议为期11天，分两阶段进行。会议议程聚焦健全最高领导班子，并从任期之初就深入讨论立法计划。

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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。

在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:

第十六届国会：健全领导班子，创造新发展动力

越南成为东南亚第一个批准《河内公约》的国家

2026年越南国际贸易博览会：在新纪元构建贸易生态系统

越南驻海口贸易促进办公室正式揭牌 助推越中经贸关系发展

胡志明市预计将对135条公交线路实行市民免费乘车政策

越通社
#越南第十六届国会 #首都河内 #国会大厦

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数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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2025年越南外交：开拓新格局

2025年越南外交：开拓新格局

凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

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一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。

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第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

第380号决议：加快灾后恢复 早日稳定群众生活

10月和11月接连发生的暴雨、洪涝、山体滑坡等灾害，给河静至林同的多个省份造成严重损失。许多地区被淹没，大量农户财产和农作物被冲走，生活陷入困境。面对这一情况，越南政府紧急颁布了第380号决议，出台一系列应急措施以克服灾害后果、恢复生产。

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