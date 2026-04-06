数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。
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本周，政府总理范明政视察同奈省隆城国际机场项目进展，要求全力推进，确保机场于2026年第四季度正式投入商业运营。
本周，越南建设部与中国商务部国际经济合作事务局举行工作会议，就铁路领域援助发展项目进行交流。
在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。
本周，越南外交部长黎怀忠、国防部长潘文江大将、公安部长梁三光大将同中国外交部长王毅，国防部长董军，公安部长王小洪在河内共同主持了越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议。
近日，富国岛被著名旅游杂志《DestinAsian》在其读者选择奖评选中，表彰为2026年亚洲十大最美海岛之一。富国岛不仅是越南的唯一代表，更给人留下了深刻印象，它跃升至亚军位置，连续三年延续了令人瞩目的排名上升势头。
在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。
因中东地区空域中断，本周卡塔尔航空、阿提哈德航空、阿联酋航空等运营越南至中东航线的多家航司调整了运营计划。
本周，越南政府总理、国家科技、改革创新与数字化转型指导委员会主任范明政在该委员会会议上，同意将"实现数字经济突破——以数据经济和人工智能为更可持续、更智慧的新发展支柱"作为2026年工作主题。
春节来临之际，越南大地处处洋溢着喜庆祥和的气氛。从北到南，家家户户张灯结彩，摆五果盘、准备粽子和传统年菜。街头巷尾花市热闹非凡，金橘、桃花、梅花竞相绽放，人们在欢声笑语中迎接新一年的到来。
凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。
据越南农业与环境部下属的越南国家卫生与植物检疫措施通报和咨询办公室的消息，该机构近日收到中国海关总署2025年第219号通知，涉及《外国企业向中国出口农产品申报管理规定》。
本周，越共中央政治局委员、外交部长、苏林总书记特使黎怀忠访问中国，通报越共十四大成果。中共中央总书记、国家主席习近平在会见中祝贺越共十四大成功，并表示愿同越方保持战略沟通，遵循“十六字”方针和“四好”精神，推动中越全面战略合作伙伴关系和命运共同体发展。
听众们！越南共产党第十四次全国代表大会已经圆满闭幕，不仅在国内留下了深刻印象，也引起了国际社会的广泛关注。在今天的播客节目里，请跟我们一起回顾国际友人对越共十四大的意义及其成果所作出的评价。
越南卫生部疾病防控局向31个省、市卫生厅局等下发紧急文件，要求加强尼帕病毒疫情防控。
越南共产党第十四次全国代表大会：齐心协力落实至2030年国家发展目标
东盟与中日韩宏观经济研究办公室预测越南2026年领跑东盟+3增长
广宁省发现一座约2000年前大型砖墓
越游航空公司新增胡志明市至荣市航线 服务春节出行高峰
越南U23不敌中国无缘决赛 将全力争夺亚洲杯季军
越南米粉、水上木偶戏正式启动申报联合国教科文组织非物质文化遗产，多个地方非遗项目新晋国家级名录，沙坝更成为2025年亚洲旅游增长最快目的地之一。
本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。
2025年，自广西壮族自治区始发的中越班列累计发送出口货物达3.7万标箱，创历史新高，同比增长86%。其发运量在全国铁路出口越南的货物列车、集装箱货物中占比分别达到73%和86%。
2025年已悄然走过，带着拼搏的足迹，也留下奋进的回响。站在2026年的新起点上，我们满怀信心、步履坚定。今天的节目，让我们一起回望这一年，盘点越南在经济社会发展道路上取得的一系列令人振奋的成就。
在为期两天的紧张而高效的工作后，本着创新精神，确保庄重、节俭和实效的原则，第十一届全国爱国竞赛表彰大会圆满成功。