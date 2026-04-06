社会

全民健康日：巩固基层医疗 提升社区健康水平

4月5日晚，越南卫生部与越南电视台在河内联合举行题为“人民健康——国家发达”的政论艺术活动，响应4月7日首个全民健康日，旨在按照越共中央政治局关于保护、关照和提升人民健康素质的第72-NQ/TW落号决议，从“治疗疾病”转向“预防疾病”的思维。

图自nhandan.vn
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越通社河内——4月5日晚，越南卫生部与越南电视台在河内联合举行题为“人民健康——国家发达”的政论艺术活动，响应4月7日首个全民健康日，旨在按照越共中央政治局关于保护、关照和提升人民健康素质的第72-NQ/TW落号决议，从“治疗疾病”转向“预防疾病”的思维。

越共中央委员、国会副主席阮氏清，中央宣教与民运部常务副部长范必胜、卫生部长陶红兰和各中央部委领导、河内市领导、世界卫生组织（WHO）及国际组织代表以及各医院代表出席了活动。

阮氏清在活动上发表讲话时强调在整个政治体系中继续贯彻并有效落实第72-NQ/TW号决议的要求，重点是完善医疗体制和政策，巩固预防医学和基层医疗体系，加强全民健康管理，做到早预防、早发现、早治疗。与此同时，需革新体育教育和学校营养；为学生打造健康生活方式；确保食品安全和环境卫生并提高社区意识；发挥地方组织的执行作用以及祖国阵线和各群众团体的监督参与作用。

阮氏清表示，越南国会正优先完善医疗法律体系，目标是建设公平、有效的全民医疗体系，确保所有人都能获得医疗服务，不让任何人掉队。

此次政论艺术活动分为三个部分，反映了医疗体系的支柱和卫生保健的新途径，包括医疗部门为照顾并提升社区健康水平做出的努力，军民医结合模式，数字技术应用，为困难地区人民改善医疗服务获取能力的医护队伍，医民共建健康生活典型模式，共建人民健康生活文化等。（完）

越通社
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从决议到实践

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