广义省数据标准化堵塞渔船管理“漏洞”



越通社广义省——在广义省各渔港，边防力量及渔港管理委员会正加强数据核对工作，以确保水产品溯源透明化，同步实施打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）的各项措施。



广义省目前有5个指定渔港具备条件供远洋渔船靠港进行水产品产地确认。然而，由于管理区域广阔且渔船数量庞大，此前曾出现多项数据漏洞。



为解决这一问题，沙岐边防检查站已与净和、净岐两个指定渔港协调，成立每日进出港数据核对小组。同时，该单位还与其他地方协调，对高风险渔船进行监控，如失去船舶监测系统（VMS）连接信号或无船籍号的停泊在本地区的渔船，为提高打击IUU捕捞效率作出贡献。



在渔港，电子溯源系统（eCDT）结合24/7全天候直接核对的应用，有助于解决此前的数据偏差问题，确保每艘进出港船只都得到严格管控。 为提高国家管理效力，广义省边防部队同步部署多项措施，包括应用eCDT软件、渔船控制系统及VNeID应用程序；同时张贴“不具备作业条件的渔船”识别牌，并在码头公开名单，动员社区共同参与监督。



在职能部门的坚决行动和渔民的积极配合下，广义省的渔船管理工作逐步走向规范，为迈向透明、可持续的海洋经济发展奠定了重要基础。（完）

越通社