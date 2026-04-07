为1.6万民众提供免费体检 推动基层医疗创新

越通社胡志明市——4月5日上午，胡志明市卫生局在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次在社区层面大规模组织体检、筛查和健康咨询活动，旨在提升居民对预防性医疗服务的可及性，并推动基层医疗向主动健康管理模式转型。



本次活动共有58家综合医院、专科医院及医疗中心参与，服务内容涵盖常规体检、实验室检测，以及非传染性疾病筛查（如高血压、糖尿病、心血管疾病）、癌症筛查，并包括眼科、耳鼻喉科、口腔颌面科及肌肉骨骼系统等专科检查。各项服务在乡、坊级基层单位直接开展，方便居民就近就医，减少出行成本和等候时间。



在各体检点，大量民众，尤其是老年人、妇女和弱势群体接受了检查和咨询，实现了疾病的早期发现。许多筛查出的病例已获得治疗指导、跟踪管理或在必要时转诊。居民普遍对上级医院专家深入基层提供服务表示认可，认为在本地即可获得高质量的医疗服务。



基层医疗机构代表表示，在社区开展体检和筛查不仅有助于提高群众的疾病预防意识，也为建立健康档案、实施长期健康管理创造了条件。对于远离中心城区、医疗资源相对不足的区域而言，这一举措意义尤为突出。同时，通过与上级医院的协作，基层医疗机构的专业能力也得到了提升。



胡志明市卫生局表示，今后将继续动员公立和私立医疗资源，扩大该项目规模，力争实现每位市民每年至少接受一次定期体检的目标。同时，在人口规模大、流动性强的背景下，该局正研究制定切实可行的方案，推进全体居民的健康筛查工作。



2026年，卫生部门将优先为老年人、非传染性疾病患者、高风险人群及弱势群体提供体检服务。居民可根据自身便利性自主选择医疗机构进行检查，不受户籍限制，从而扩大覆盖范围，减少漏检对象。



通过此项活动，卫生部门正逐步建立统一的个人健康数据体系，为全生命周期健康管理奠定基础。同时，将按年龄和风险人群设计科学的体检套餐并公开发布，方便居民选择。这是建设现代、公平、以人为中心的医疗体系的重要一步，旨在实现从早预防、早发现向全面健康管理的转变。（完）



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