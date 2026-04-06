海防市举行打击IUU捕捞主题普法宣传会议 增强船主守法意识

越通社海防市——海防市水产畜牧兽医支局日前与各有关单位和地方联合举行了“打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞”主题普法宣传会议，旨在增强船主守法意识，从而助力加强管理并有效打击IUU捕捞行为。



截至3月8日，全市共有786艘船长6米及以上的渔船。渔船管控工作有力有序开展，100%的渔船已完成登记、质检工作，获得捕捞许可证并将相关数据录入国家渔业数据库（Vnfishbase）。



海防市水产畜牧兽医支局副局长黎可造指出，全市所有273艘船长15米以上的渔船均已安装船舶监控系统（VMS）。所有渔船在出港作业直至返港期间必须确保设备全天24小时运作。即便渔船停泊，船主仍需每天上报一次船位，以便于管理工作。



与此同时，海防市还实行24小时值班制，以高效运用VMS系统，确保100%的渔船从离港到靠港全程保持连接。对于失去连接超过6小时、连续10天以上或超越作业边界的渔船，都会建立名单，进行核实并按规定处理。



对在海上和渔港的渔船检查与监管工作得以同步扎实开展。海防市目前有玉海港、珍珠港和白龙尾港。在这些渔港，对渔船的出入、卸载产量监控、作业日志收集及产量报送均按规定执行。自2026年初至3月8日，共记录进出港渔船1706次，产量达343.177吨，收集作业日志和报表312本。



渔船管控工作中科技应用也在不断强化。电子渔获日志(E-logbook)正在逐步推广，有助于提高捕捞活动的透明度，并满足溯源要求等。（完）





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