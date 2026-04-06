韩国各大集团领导拟访问印度和越南寻找投资机会

越通社河内——在中东局势日益动荡和全球贸易保护主义抬头的背景下，韩国各大顶尖集团领导预计将于2026年4月访问印度和越南，以寻找新的商业机遇。
据工业界官员4月6日消息，韩国产业联合会和韩国商工会议所已分别组建企业代表团，每个代表团约由200家企业组成，以参加与当地合作伙伴举行的商务论坛。
预计三星电子执行董事长李在镕（Lee Jae Yong）、现代汽车集团董事长郑义宣（Chung Euisun）和LG集团董事长具光谟（Koo Kwang Mo）将访问印度。印度市目前是韩国电子和汽车集团的重要生产中心。
此外，上述领导以及SK集团董事长崔泰源（Chey Tae Won）预计将访问越南。SK Innovation目前正在实施一个规模为23亿美元的项目，包括一座燃气发电厂和液化天然气储存码头。
越南继续是全球重要的生产基地，三星电子全球近一半的智能手机在越南生产，而LG Display和LG Innotek等公司也在此维持着庞大的生产网络。
分析人士认为，越南和印度正崛起为战略目的地，帮助韩国企业实现供应链多元化，减轻地缘政治波动的风险，并在未来阶段扩大与当地伙伴的合作。（完）
越南政府总理范明政会见三星电子总裁卢泰文
8月26日，越南政府总理范明政在政府驻地会见了正在访问越南的韩国三星电子总裁卢泰文（Roh Tae Moon）及三星集团随行高管和三星越南领导人。