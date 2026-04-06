经济

韩国各大集团领导拟访问印度和越南寻找投资机会

在中东局势日益动荡和全球贸易保护主义抬头的背景下，韩国各大顶尖集团领导预计将于2026年4月访问印度和越南，以寻找新的商业机遇。

位于太原省的三星电子越南工厂。图自越通社
位于太原省的三星电子越南工厂。图自越通社

越通社河内——在中东局势日益动荡和全球贸易保护主义抬头的背景下，韩国各大顶尖集团领导预计将于2026年4月访问印度和越南，以寻找新的商业机遇。

据工业界官员4月6日消息，韩国产业联合会和韩国商工会议所已分别组建企业代表团，每个代表团约由200家企业组成，以参加与当地合作伙伴举行的商务论坛。

预计三星电子执行董事长李在镕（Lee Jae Yong）、现代汽车集团董事长郑义宣（Chung Euisun）和LG集团董事长具光谟（Koo Kwang Mo）将访问印度。印度市目前是韩国电子和汽车集团的重要生产中心。

此外，上述领导以及SK集团董事长崔泰源（Chey Tae Won）预计将访问越南。SK Innovation目前正在实施一个规模为23亿美元的项目，包括一座燃气发电厂和液化天然气储存码头。

越南继续是全球重要的生产基地，三星电子全球近一半的智能手机在越南生产，而LG Display和LG Innotek等公司也在此维持着庞大的生产网络。

分析人士认为，越南和印度正崛起为战略目的地，帮助韩国企业实现供应链多元化，减轻地缘政治波动的风险，并在未来阶段扩大与当地伙伴的合作。（完）

越通社
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