2026年一季度越南全社会投资总额增长近11%

越通社河内——越南财政部统计局公布，2026年第一季度投资活动继续保持积极增长态势，全社会总投资规模扩大，引进外资明显增加。变现资本（Realized Capital）、注册资本（Registered Capital）及到位资金（Disbursement）等各项指标均较上年同期有所改善，反映出投资环境的恢复及国内外投资者信心的增强。



据统计局的数据显示，2026年第一季度投资活动增长明显，全社会总投资实际到位达744.7万亿越盾（折合人民币1862亿元），同比增长10.7%，高于2025年同期9.4%的增幅。



具体的是，增长动力来自三大经济部门。其中，非国有经济部门占比最大，投资额为402.4万亿越盾，占投资额的54.1%，同比增长9.8%；国有经济部门达207.2万亿越盾，占27.8%，增长11.6%；外商直接投资（FDI）总额为135.1万亿越南盾，占18.1%，增长11.8%。



其中，第一季度国家预算投资资金约达133.2万亿越盾，相当于全年计划的14.5%，同比增长12.1%。



在外商投资方面，截至2026年3月31日，越南引进外资注册资本总额达152亿美元，同比增长42.9%。其中，新批注册资本为102.3亿美元，投资项目累计904个项目，分别同比增长1.4%和6.4%。加工制造业继续居首，达70.7亿美元，占新批注册资本总额的69.0%；其次为电力、天然气、生活用水生产与分配领域，达22.8亿美元，占22.3%。



注册调整资金为23亿美元，涉及251个项目，同比下降55.1%。与此同时，外国投资者出资和股权收购活动达26.6亿美元，是去年同期的2.3倍。



2026年第一季度外商直接投资变现资本为54.1亿美元，同比增长9.1%，为近5年来第一季度的最高水平。其中，加工制造业占比最大，达44.8亿美元，占变现资本总额的82.8%；房地产领域为3.895亿美元，占7.2%；电力、天然气生产与分配活动为1.96亿美元，占3.6%。



另一方面，越南对外投资也显著增长。2026年前三月，对外投资总额达近6.2亿美元，是去年同期的2.6倍，其中新批项目48个，投资总额为5.97亿美元。



从地区来看，老挝是越南最大的外商投资目的地，投资总额为1.767亿美元，占28.5%；其次是吉尔吉斯斯坦，为1.499亿美元，占24.2%以及英国，为8280万美元，占13.4%。（完）



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