全国新成立企业环比大幅增长

越通社河内——越南财政部统计局的定期统计数据显示，商业活动基本保持稳定。新成立企业数量略有增长，大多数企业运营状况良好且稳定。



3月份，全国新成立企业近2.2万家，注册资本达224.9万亿越盾，注册员工近9.84万人。与2026年2月相比，企业数量增长94.1%，注册资本增长69.4%，员工人数增长65.7%。与2025年同期相比，企业数量增长40.5%，注册资本增长78.1%，员工人数增长12.4%。



3月份新成立企业的平均注册资本达102亿越盾，环比下降12.8%，同比增长26.7%。此外，全国有超过7900家企业恢复营业，环比增长28.3%，同比下降13.3%。



3月份，共有5059家企业登记暂时停业，环比增长18.8%，同比增长15.2%，共有6304家企业因待办理解散手续而暂时停业，环比增长80.5%和同比28.7%，共有3818家企业完成解散手续，环比增长16%和同比78.7%。



2026年第一季度，全国新成立企业超过5.74万家，注册资本总额近538.6万亿越盾，注册员工总数超过26.59万人，与2025年同期相比，企业数量增长57.8%，注册资本增长51%，员工人数增长16.5%。2026年第一季度，每家新成立企业的平均注册资本为94亿越盾，与2025年同期相比下降4.3%。



2026年第一季度，越南新注册资本总额超过1300万亿越盾，较2025年同期下降5.1%。此外，全国有超过3.86万家企业恢复营业，使得2026年第一季度新成立或恢复营业的企业总数达9.6万家，较2025年同期增长31.7%。平均每月有3.2万家企业新成立或恢复营业。



按经济部门划分，2026年第一季度，农业、林业和渔业部门新成立企业623家，比2025年同期增长89.4%，工业和建筑业部门新成立企业近1.38万家，增长60.1%，服务业部门新成立企业超过4.3万家，增长56.6%。



今年第一季度，有期限暂停营业的企业数量近6.35万家，比2025年同期增长3.3%，超过1.66万家企业因待办理解散手续而停止营业，增长44.9%，超过1.17万家企业完成解散程序，增长98.8%。平均每月有3.06万家企业退出市场。（完）

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