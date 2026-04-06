经济

胡志明市一季度经济增长8.27% 创五年新高

据胡志明市统计局数据，2026年第一季度胡志明市经济增长率达8.27%，创近五年同期最高水平，为全年后续季度加速增长奠定了重要基础。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社胡志明市——据胡志明市统计局数据，2026年第一季度胡志明市经济增长率达8.27%，创近五年同期最高水平，为全年后续季度加速增长奠定了重要基础。

从产业结构看，服务业继续发挥主要增长引擎作用，增长8.91%，对地区生产总值增长的贡献率达56%。其中，运输仓储业增长12.18%，为服务业中增速最高，显示物流在促进商品流通方面日益重要的作用。商贸业增长8.85%，但增速低于服务业平均水平，反映国内消费需求正出现放缓迹象。金融活动增长8.26%，显示经济体资本吸收能力有所改善。

工业与建筑业增长7.73%，贡献率32.6%。其中加工制造业增长8.46%，继续成为主要动力。工业生产指数增长11%，四大重点工业行业增长13.6%。但工业增长仍受制约，电力生产和分配仅增长3.08%，采矿业增长缓慢。

投资活动持续成为亮点，全社会总投资额约141.78万亿越盾，增长10.7%。公共投资拨付率约10.5%，后续仍有较大推进空间。新设企业超1.36万家，外商直接投资吸引额近29亿美元，增长219.7%，显示投资者信心持续巩固。

然而，成本压力持续加大。居民消费价格指数上涨3.36%，服务价格指数大幅上涨，特别是运输仓储领域受物流成本和能源价格影响。31.6%的企业认为生产经营状况较上季度更加困难。

为保持复苏势头，胡志明市统计局建议：密切跟踪能源价格走势，及时制定适当政策；加大刺激国内消费需求力度；加快推进公共投资特别是重点基础设施项目资金拨付；应用数字技术、提高劳动生产率、发展创新生态系统；持续改善营商环境，支持中小企业发展。

企业调查结果显示，43.5%的企业预计第二季度经营状况将向好，预计困难的企业比例降至22.9%。食品加工、纺织服装、电子产品等行业预计将有所改善，为后续增长提供支撑。（完）

越通社
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