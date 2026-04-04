政府例行新闻发布会：多措并举稳定市场利率、抑制通货膨胀

越通社河内 ——在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，越南国家银行代表通报了至今年底的利率政策调控方向以及支持利率稳定、促进经济增长的各项措施。



越南国家银行副行长范清河在新闻发布会上表示，近期国际形势错综复杂，特别是中东地区地缘政治紧张局势升级、军事冲突加剧，导致油价上涨，对抑制通货膨胀工作造成压力，给货币政策调控和银行业运营带来了诸多挑战。



在此背景下，越南国家银行紧贴政府和政府总理的指示，主动、灵活、及时地部署各项调控措施，以抑制通货膨胀、稳定宏观经济、促进经济可持续增长。其中，国家银行继续维持利率不变，同时要求各金融机构和外国银行分行着力稳定市场利率水平。



范清河指出，由于多种因素的影响，市场利率水平面临上涨压力。贷款增速高于存款增速，表明贷款需求处于高位，以满足经济体的资金需求，尤其是两位数增长目标。



展望未来，许多大型国际组织认为，世界形势仍将充满不确定性、难以预测，存在诸多影响全球经济增长、通货膨胀和稳定的风险。



在此背景下，越南国家银行将继续密切跟踪国内外经济形势，以主动、灵活、同步地调控货币政策，并与扩张性财政政策及其他宏观政策密切配合，优先抑制通胀率，为维护宏观经济稳定、支持经济可持续增长作出贡献。（完）

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