越老加强投资合作 推动东西经济走廊连接

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，为加强越南与老挝在经济、贸易及旅游领域的合作，4月3日，越南岘港市同越南驻巴色总领事馆及老挝占巴塞省政府在占巴塞省联合举办了“2026年推动东西经济走廊连接投资贸易旅游合作论坛”。



来自两国部门领导、越南12个省市代表、老挝中南部五省（占巴塞、阿速坡、塞公、沙拉湾、沙湾拿吉）以及泰国乌汶府等近400名代表出席论坛。



此次活动是重要的外交与经济合作盛事，旨在加强东西经济走廊全线的连接，推动投资、贸易与旅游合作；支持企业开展市场考察，加大产品推介力度，扩大对老挝及泰国东北部地区的优势产品出口。



岘港市人民委员会副席潘太平在致开幕辞时强调，作为东西经济走廊东端的终点，岘港市一向高度重视并不断巩固与老挝中南部五省的伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略对接。多年来，各方在农业、贸易服务、物流、教育培训、医疗文化及基础设施互联互通等领域开展了高效合作。

论坛现场。图自越通社



潘太平强调，此次论坛是管理部门、地方政府与企业界之间开放、可信赖且高效的对话空间，是建立互相信任、巩固长期可持续合作伙伴关系的良机。



论坛期间，代表们围绕“开启老挝中南部市场之门”和“推动跨境合作”两个专题进行了深入讨论。地方及企业代表就完善投资、贸易、旅游和物流领域的政策提出了建议，旨在有效挖掘东西经济走廊全线的合作潜力。



论坛的一大亮点是，岘港市及越南各地方与老挝各省份及企业协会签署了20多个2026-2030阶段合作谅解备忘录（MOU）。



论坛框架内，越南驻巴色总领事馆与占巴塞省于4月3日至5日联合举办了“2026年越老贸易旅游展”，共吸引60至70家企业参展。



通过上述系列活动，论坛继续肯定了其作为政府与企业间高效桥梁的作用，为推动越老经贸投资合作做出了贡献，同时使越老特殊友好关系向着更加务实、可持续的方向迈进。（完）

