经济

越老加强投资合作 推动东西经济走廊连接

为加强越南与老挝在经济、贸易及旅游领域的合作，4月3日，越南岘港市同越南驻巴色总领事馆及老挝占巴塞省政府在占巴塞省联合举办了“2026年推动东西经济走廊连接投资贸易旅游合作论坛”。

出席论坛的两国代表合影。图自越通社
出席论坛的两国代表合影。图自越通社

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，为加强越南与老挝在经济、贸易及旅游领域的合作，4月3日，越南岘港市同越南驻巴色总领事馆及老挝占巴塞省政府在占巴塞省联合举办了“2026年推动东西经济走廊连接投资贸易旅游合作论坛”。

来自两国部门领导、越南12个省市代表、老挝中南部五省（占巴塞、阿速坡、塞公、沙拉湾、沙湾拿吉）以及泰国乌汶府等近400名代表出席论坛。

此次活动是重要的外交与经济合作盛事，旨在加强东西经济走廊全线的连接，推动投资、贸易与旅游合作；支持企业开展市场考察，加大产品推介力度，扩大对老挝及泰国东北部地区的优势产品出口。

岘港市人民委员会副席潘太平在致开幕辞时强调，作为东西经济走廊东端的终点，岘港市一向高度重视并不断巩固与老挝中南部五省的伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略对接。多年来，各方在农业、贸易服务、物流、教育培训、医疗文化及基础设施互联互通等领域开展了高效合作。

vnanet-vna-potal-viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-dau-tu-thuc-day-ket-noi-hanh-lang-kinh-te-dong-tay-8681603.jpg
论坛现场。图自越通社


潘太平强调，此次论坛是管理部门、地方政府与企业界之间开放、可信赖且高效的对话空间，是建立互相信任、巩固长期可持续合作伙伴关系的良机。

论坛期间，代表们围绕“开启老挝中南部市场之门”和“推动跨境合作”两个专题进行了深入讨论。地方及企业代表就完善投资、贸易、旅游和物流领域的政策提出了建议，旨在有效挖掘东西经济走廊全线的合作潜力。


论坛的一大亮点是，岘港市及越南各地方与老挝各省份及企业协会签署了20多个2026-2030阶段合作谅解备忘录（MOU）。

论坛框架内，越南驻巴色总领事馆与占巴塞省于4月3日至5日联合举办了“2026年越老贸易旅游展”，共吸引60至70家企业参展。

通过上述系列活动，论坛继续肯定了其作为政府与企业间高效桥梁的作用，为推动越老经贸投资合作做出了贡献，同时使越老特殊友好关系向着更加务实、可持续的方向迈进。（完）

越通社
#东西经济走廊 #投资贸易 #旅游 #合作 #越老 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

双方交换对话纪要。图自越通社

第六次越老国防政策对话在岘港市举行

4月3日，第六次越老国防政策对话在岘港市第五军区司令部举行。越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛猜·贡马西上将共同主持对话。

更多

海防市南廷宇港。图自越通社

越南颁布内陆港建设投资与经营管理新规

越南政府于 2026 年 3 月 31 日颁布了关于内陆港建设投资与经营管理的第 106/2026/NĐ-CP号法令。本法令对内陆港的建设投资、经营管理作出了详细规定；适用于与内陆港建设投资、经营管理相关的越南及外国组织和个人。

位于兴安省的Vinmec Ocean Park 2医院是治疗与度假相结合的模式。图自劳动报

越南医疗旅游产业有望在2033年实现近40亿美元收入

越南卫生部目前就《高质量医疗诊治服务发展及医疗旅游促进方案》草案征求意见，旨在吸引外国游客及高收入越南公民。该草案设定的目标是：到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点省市将开展“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化的医疗旅游模式。

在海防港的石油进口活动。图自越通社

政府例行新闻发布会：国内成品油供应可保障至2026年4月底

在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，针对中东军事冲突背景下的成品油供应问题，越南工贸部副部长阮生日新表示，冲突持续升级对成品油及其他气体燃料供应造成巨大影响。其影响范围和程度已超过上世纪70年代的石油危机。

加工制造业新获批外资规模最大，注册资本达70.7亿美元，占新增注册资本总额的69%。图自越通社

2026年第一季度越南引进外资增长42.9%

据越南财政部统计局4月4日上午公布的2026年第一季度经济社会形势报告显示，第一季度越南吸引外商直接投资（FDI）注册资金达152亿美元，同比增长42.9%。其中，新批项目904个，注册资本总额达102.3亿美元，分别同比增长6.4%和1.4倍。

海防市亭武港。图自越通社

2026年第一季度越南货物进出口总额增长23%，接近2500亿美元大关

据越南财政部统计局4月4日公布的数据显示，2026年3月份，越南全国货物进出口总额达935.5亿美元，环比增长39.2%，同比增长23.9%。累计2026年一季度，货物进出口总额达2495亿美元，同比增长23%。其中，出口增长19.1%，进口增长27%，贸易逆差36.4亿美元。

人们在河内纸桥的WinMart超市购物。图自越通社

2026年第一季度越南CPI上涨3.51%

根据越南财政部统计局4月4日上午公布的社会经济情况报告，2026年3月越南居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.23%，主要原因在于国内汽油价格随国际燃料价格上涨，以及建筑材料因原材料和运输成本增加而上涨。2026年第一季度，CPI同比上涨3.51%。

统计局代表解答媒体记者提出的问题。图自越通社

2026年第一季度越南国内生产总值增长7.83%

2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长7.83%，较2025年同期的7.07%实现显著提升。这一成果在全球形势仍充满不确定性、特别是中东地区冲突持续紧张的背景下，为实现2026年全年发展目标奠定了坚实基础。

庆和省顺北乡谭奈风电。图自越通社

绿色能源为资本市场创造发展空间

《关于到2030年保障国家能源安全、远景展望到2045年》的第70-NQ/TW号决议的出台为能源向绿色、可持续方向转型开辟了空间，同时拉动了大规模资本需求的增长，从而为资本市场，尤其是绿色金融渠道创造了发展机遇。

莲沼港。图自越通社

莲沼港——拓展岘港海洋经济发展空间的重要门户

岘港湾正在迎来一场深刻的转型，逐步形成海港、物流、自由贸易、国际金融等多领域发展中心。当莲沼打开通往大海“门户”时，中部地区将形成一套连贯的海港体系，共同拓展广阔的发展空间。

越南驻希腊大使馆组织线上对接会 图自越通社

越南与希腊木材企业对接 拓展欧盟市场机遇

4月2日，越南驻希腊大使馆举行线上会议，推动希腊工业联合会与越南木材与林产品协会对接，旨在促进贸易合作，拓展越南木制品对希腊及欧盟市场的出口。双方一致同意加强信息交流，并尽快举办企业对接论坛。

胡志明博物馆胡志明市分馆将与公园、广场相连接，并结合扩建阮必成路以及发展公共服务设施。图自越通社

胡志明市将建设大规模影视基地

胡志明市正在制定各项重点提案和项目，以推动文化产业发展，其中包括投资建设占地100至150公顷的大型影视基地。目前缺乏举办活动、艺术表演的场地以及大规模摄影棚，是制约胡志明市乃至越南文化娱乐产业发展的瓶颈。

后江省明富集团工厂正在加工出口冷冻虾产品。图自越通社

越南出口在全球波动中实现强劲增长

尽管面临全球经济波动带来的多重挑战，尤其是中东地区地缘政治冲突推高物流成本并扰乱供应链，2026年第一季度越南出口额仍接近1000亿美元，同比增长超过17%，显示出经济体系及企业界的较强适应能力。

多家私营企业投入岘港市房地产市场。图自越通社

助力越南企业实现两位数增长目标

在世界经济政治形势复杂难测的背景下，越南经济受到外部冲击的影响不小，如：供应链断裂、市场波动、关税风险以及全球价值链的强劲转移。这些因素使企业界和越南经济面临巨大挑战。

越南政府副总理梅文政参观越南企业的展位。图自越通社

东博会继续推动越中两国在多领域的交流与合作

越通社驻中国记者报道，中国—东盟博览会（CAEXPO）秘书处4月2日表示，作为促进区域经济一体化的重要务实平台，东博会继续推动越中两国在多领域的交流与合作，从传统行业到人工智能，为构建具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

和发集团股份公司跻身2026年建筑材料公司10强榜单。图自越通社

Vietnam Report发布2026年建筑材料公司信誉榜单10强及5强

2026年建筑材料公司10强榜单包括：和发集团股份公司、Viglacera总公司-股份公司、莲花集团股份公司、前锋塑料股份公司、Vicostone股份公司、安强木业股份公司、黎明塑料股份公司、南金钢铁股份公司、东亚镀锌钢板股份公司以及亚美工业股份公司。